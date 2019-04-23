Anıtkabir'e 23 Nisan'da ziyaretçi akını

ANKARA - Sabah devlet erkanının katıldığı törenlerin ardından Anıtkabir, ziyarete açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Anıtkabir'de yoğunluk oluşturdu. Ziyaretçiler, Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı, Anıtkabir Müzesi'ni gezdi. 23 Nisan Ulusal Gemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafı baskılı tişörtlerle Anıtkabir'e gelen çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu. Aileler, çocuklarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlar, ziyaretleri sırasında gerçekleşen Anıtkabir nöbet değişim törenini de ilgiyle izledi.



