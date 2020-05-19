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Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

19 Mayıs 2020 Salı 11:11
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Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101'inci yıl dönümünde, Anıtkabir'de tören düzenlendi. Törene Bakan Kasapoğlu, 16 Türk devletini temsilen 16 sporcu ve bakanlığın üst düzey bürokratları katıldı. Törene katılanların koronavirüs salgını nedeniyle maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü. Bakan Kasapoğlu, Türk bayrağı taşıyan gençlerle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine çıktı. Heyet, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Bakan Kasapoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:  

"Aziz Atatürk; bir milletin umudu olarak Samsun'da başlattığınız İstiklal Mücadelemizin 101'inci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bütün dünyayı etkileyen pandemi sebebiyle bayramımızı bu yıl evlerimizde fakat aynı ruh ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerimiz; istiklal ruhuna ve bu ruhtan doğan cumhuriyetimize sadakatle sahip çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız 101 yıl önceki aşk ve heyecanla bu ülkenin gençleri için çalışmaya devam ediyor. Birbirimizi sevmekten, birbirimizin hukukunu korumaktan vazgeçmeyerek, sevgiyi, adaleti, kardeşliği çoğaltarak ülkemizi, mazisi kadar şanlı bir istikbale taşıyoruz. Bu duygularla sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Ruhunuz şâd olsun."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnıtkabirAtatürk19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik Ve Spor BayramıMehmet Kasapoğlu
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