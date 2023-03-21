Anadolu'nun "Büyük Kanyonu"ndaki 104 metrelik cam teras depreme dayanıklı çıktı

Malatya

ABD'deki Büyük Kanyon'a benzetilen ve geçmişi 65 milyon yıl önceye dayanan Levent Vadisi'ndeki cam seyir terası, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenmedi.

Akçadağ Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli, Neolitik çağ kalıntılarının da bulunduğu 28 kilometrelik vadiyi gözler önüne seren terasta incelemelerde bulundu.

Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık, AA muhabirine, 2012 yılında dönemin valisi Ulvi Saran tarafından inşa ettirilen terasın oldukça sağlam olduğunu söyledi.

Yılda yaklaşık 300 bin turistin ziyaret ettiği terasın depremden hasarsız çıktığını vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

"Devlet, sağlam iş yapar. Burada yapılmadan önce çok güzel etütler yapılmış. Terasın hangi kaya bloğunun üzerine kondurulacağı önceden hesaplanmış. Çelik konstrüksiyon sağlam bir şekilde yapılmış. Ayrıca biz de bölgeye taş binalar yapmaya çalışıyoruz. Bunların hepsinde de herhangi bir sıkıntı yok. Hiçbir çizik dahi yok. Çok rahat bir şekilde ziyaretçilerimiz gelip burayı ziyaret edebilirler, gezebilirler. Burayla ilgili bilgi alabilirler."

Depremin hemen ardından bölgeye geldiklerini ve terası kontrol ettiklerini anlatan Işık, şöyle devam etti:

"İlk deprem olduktan sonra hava aydınlanınca buralara gelebildik. Geldiğimizde gördük ki hiçbir şey yok. Çok güzel, her şey bıraktığımız gibi duruyor. Daha sonra ikinci deprem oldu. Tekrar ilçe merkezine koşmak zorunda kaldık ama iki depremde de gördüğümüz herhangi bir olumsuzluk olmadı. Hepimiz şok yaşadık. Bu şoku atlatabilmemiz için normalleşmemiz gerekiyor. Bunun için de vaadi çok uygun. Yani gelip rahatlıkla burada çayınızı, kahvenizi içebilirsiniz. Seyir tahtasını gezebilirsiniz. Burası şu anda tamamen hasarsız. Hem kendi personelimiz incelediğinde, hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden gelip baktıklarında herhangi bir hasar tespit edilmedi."