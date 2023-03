Amik Ovası'nda üretimi sürdürerek Hatay'ı ayağa kaldırmayı hedefliyorlar

Hatay

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Türkiye'nin toprağı en verimli bölgelerinden Amik Ovası'ndaki üretimi de etkiledi. Bölgedeki tarımsal sulama amaçlı kuyular ve fabrikalar hasar gördü.

Hatay'ın merkez Antakya ile Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde bazı çiftçiler, yaşanan olumsuzluklara rağmen üretime devam ederek, zor günleri aşmaya çalışıyor.

Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik, AA muhabirine, büyük bir afet yaşadıklarını söyledi.

İlçede tarımda kullanılacak su için sıkıntı olduğunu belirten Çelik, tarlalardaki kuyuların zarar gördüğünü anlattı.

Çelik, evi, kuyusu yıkılan, traktörleri kullanılamaz hale gelen çiftçilerin bulunduğunu dile getirdi.

Devletin sorunlar karşısında çiftçinin yanında olduğunu ifade eden Çelik, "Pamuk desteklemelerimiz iki ay içinde ödenecek. Devletimize önerimizi sunduk. Bu desteklemeleri şu an ödesinler ki çiftçimiz kendine güç alsın." dedi.

Buğday ve havucu hasat edince mısır ve pamuk ekecekler

Mehmet Çelik, Kırıkhan'da 570 bin dönüm tarım arazisinin 100 bin dönümünün zeytinlik olduğunu aktardı.

Tarlalarda şu anda buğday ve havuç yetiştirildiğini, ikinci ürün olarak buğdaydan sonra mısır, havucun ardından pamuk ektiklerini anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Çiftçi ekecek, başka şansı yok. Kırıkhan'da yaklaşık 30 çırçır fabrikası var. Mısır, buğday ve TMO'nun lisanslı depoları var. 35'e yakın fabrika var, tamamı hasarlı. Bunların bir an önce faaliyete girmesi gerekiyor. Tarladan ürünü alacağım nereye vereceğim, yer yok. Fabrikaya vereceğim, fabrikacı koyacak yer bulamayacak. Devletimizin veya devlet bankalarımızın bir an önce bu çiftçilerimize destek verip bunları ayağa kaldırması lazım. Topraklarımız çok verimli. Şu an boynumuzu büken en büyük sorun susuzluk. Deprem vurdu bir de susuzluk. Devletimiz arkamızda olduktan sonra tekrar ayağa kaldırır bizi bu topraklar."

Çelik, tarladaki ürünlerinin bakım ve ilaçlama işlemlerinin, çiftçilik faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.

Deprem nedeniyle kentten ayrılan çiftçinin geri geleceğini, hep beraber çalışacaklarını vurgulayan Çelik, "Tarımda sıkıntımız su. Bunu aşarsak hiçbir sıkıntımız yok. Hepsini de düzelteceğiz, yine üretmeye devam edeceğiz. Biz üreticiyiz. Ben dünyaya geldiğim, aklım yettiği tarihten beri üreticiyim, hala da üreticiyim, ailem de öyle. Bizim çiftçilerimiz de öyle. Çiftçilerimizin bu saatten sonra başka yere gidip de başka iş yapacak halleri yok." diye konuştu.