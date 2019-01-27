Amasya’da maden göçük

AMASYA (DHA)
Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kaldığı belirtilen 3 işçinin 2'si kurtarılırken, toprak altında kalan 1 işçiye ulaşma çalışmaları sürdürülüyor.
Olay, saat 18:00 sıralarında Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde meydana geldi. Kömür ocağındaki göçükte 3 işçinin toprak altında kaldığı belirtildi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 İŞÇİ KURTARILDI
Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek maden ocağında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan 2 işçi, yaralı olarak kurtarıldı. Göçükten çıkarılan işçiler, sağlık görevlilerince ambulansla Amasya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Toprak altında kalan 1 işçiye ulaşma çalışmaları sürdürülüyor.
DHA