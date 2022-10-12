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Amasra'ya kruvaziyer ile 3 ayda 3 bin 358 turist

12 Ekim 2022 Çarşamba 10:45
Amasra'ya kruvaziyer ile 3 ayda 3 bin 358 turist

BARTIN'daki Amasra Limanı'na 5'inci kez yanaşan, 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer ile 613 Rus turist geldi. Amasra’yı 3 ayda 3 bin 358 turist ziyaret etmiş oldu. 

Rusya'dan 3 gün önce yola çıkan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, ilk olarak İstanbul'a gitti. 2 gün boyunca İstanbul'u gezen Rus turistler, yeniden denize açıldı. 613 yolcu ile 448 personelin bulunduğu kruvaziyer, bu sabah Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki kruvaziyerdeki turistler, işlemler sonrası iniş yaptı. Amasra merkezi ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'yu gezecek turistler, kentten akşam saatlerinden ayrılıp, Sinop ve Trabzon'a gidecek.

Amasra’ya 5’inci kez gelen 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, ağustos ayında 327 yolcu ile gelirken, ikinci ziyaretinde 779, üçüncü ziyaretinde 843, dördüncü ziyaretinde 796 ve bugün de 613 yolcusu ile geldi. 3 ayda 5 sefer düzenleyen gemi, şu ana kadar 3 bin 358 yolcu getirmiş oldu. Daha önceden Amasra’ya gelin olarak gelen 4 Rus vatandaşı, tarihi yerleri anlatarak, gemideki profesyonel rehberlere yardımcı oluyor. Gemi, kasım ayına kadar Amasra'ya 6 kez daha tur düzenleyecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AmasraKruvaziyerTurist
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