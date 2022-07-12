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Amasra'da plajda şemsiye açacak yer kalmadı

12 Temmuz 2022 Salı 15:49
Amasra'da plajda şemsiye açacak yer kalmadı

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde, bayram tatilinde yoğunluk yaşanırken, ilçe merkezine girişlerde uzun araç kuyrukları oluştu,  Büyük Liman mevkisindeki plajda şemsiye açacak yer kalmadı. 

Kurban Bayramı'nın dördüncü günü Amasra'ya tatilciler akın etti. İlçe merkezine girişte uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik polisleri araçları, Türkiye Taşkömürü Amasra Müessese sahası, Büyük Liman sahası, okul bahçeleri ve kaymakamlığın önündeki otoparka yönlendirdi. Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı’nda vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle yürümekte zorlandı. Büyük Liman mevkisinde bulunan plajda ise şemsiye açacak yer bulunamadı. Plajda yer bulamayan bazı tatilciler kenardaki ağaç gölgelerinde oturmayı tercih etti. 

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, ilçede yoğun kalabalık yaşandığını, 6 bin 600 olan ilçe nüfusunun 10 katı turist geldiğini belirterek, “İlçedeki tüm otoparkların dolması nedeniyle mahalle aralarına ve diğer büyük alanlara neredeyse 1 günde 10 bine yakın araç girişi oldu. Tüm tedbirlerimizi aldık, şu anda yoğunluğumuz devam ediyor” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AmasraPlajşemsiyeYoğunluk
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