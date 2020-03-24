Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Pazarda 'seçmece' tartışması
Pazarda 'seçmece' tartışması
Boşanma aşamasında olduğu kadını vurdu
Boşanma aşamasında olduğu kadını vurdu
Koronavirüs limona talebi artırdı
Koronavirüs limona talebi artırdı
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi
UEFA'dan flaş karar!
UEFA'dan flaş karar!
İş fırsatları için hemen tıkla!

Altun'dan 'Türkiye'de koronavirüs' paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü andan itibaren bugüne kadar yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

24 Mart 2020 Salı 09:01
0 Okunma
Altun'dan 'Türkiye'de koronavirüs' paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de ilk vaka tespit edildiği dakikadan itibaren koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Milletimizin de desteği ile ilk andan bugüne kadar aldığımız önemli kararları bu görselde takip edebilirsiniz" dedi.

Altun'un paylaştığı görsele göre; 17 Mart'ta, 2807 Türk vatandaşı 9 Avrupa ülkesinden tahliye edilerek Türkiye'ye getirildi. Virüsün hızla yayıldığı ve çok sayıda can aldığı Avrupa'dan, Türkiye ölçeğinde tahliye işlemi yapan ülke olmadı. Görselde ayrıca, 3858 öğrencinin de İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden tahliye edileceği aktarıldı. 'Türkiye'de Koronavirüs' başlığıyla hazırlanan görselde Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bugüne kadar alınan tedbirlere yer verildi. 

ILETISIM BASKANI FAHRETTIN ALTUN, TURKIYE'DE ILK KORONAVIRUS VAKASININ GORULDUGU ANDAN BU YANA YAPILAN CALISMALARA ILISKIN BILGILENDIRMEDE BULUNDU. FOTO-ANKARA-DHA

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanlığıFahrettin AltunKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fahrettin Koca: Koronavirüsten can kaybı 37'ye yükseldi
Fahrettin Koca: Koronavirüsten can kaybı 37'ye yükseldi
Marketten müşteri çıkmadan yeni müşteri içeri alınmayacak
Marketten müşteri çıkmadan yeni müşteri içeri alınmayacak
Rekabet Kurumu açıkladı: En ağır para cezası uygulanacak
Rekabet Kurumu açıkladı: En ağır para cezası uygulanacak
THY'den o iddialarla ilgili açıklama
THY'den o iddialarla ilgili açıklama
HDP'li 5 belediye başkanına terörden gözaltı
HDP'li 5 belediye başkanına terörden gözaltı
Bakan Selçuk: Sahadaki uzman, iş yeri hekimi ve hemşirelerini seferber ettik
Bakan Selçuk: Sahadaki uzman, iş yeri hekimi ve hemşirelerini seferber ettik
Minarelerden dua sesleri yükselecek
Minarelerden dua sesleri yükselecek
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
MSB: Mehmetçiğin ateşi takip ediliyor
MSB: Mehmetçiğin ateşi takip ediliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı