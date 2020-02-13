Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili flaş gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, İstihbarat Daire Başkanlığı ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Adana, Bursa, Rize, Samsun, Trabzon ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında yakalananların arasında 9 polis memuru, ihraç edilen polisler, araştırma görevlileri, doktor ve öğretmenlerin olduğu öğrenildi.