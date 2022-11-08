Altınbeşik Mağarası yürüyüş yolu artık daha güvenli

ANTALYA - Antalya'nın İbradı ilçesindeki Altınbeşik Mağarası'nın yürüyüş yolu, çelik tel ve dirseklerle güçlendirilen kaya bariyerleriyle daha güvenli hale getirildi.



Altınbeşik Mağarası Milli Parkı içinde, derin ve sarp Manavgat Vadisi'nin batı yamacında yer alan dünyanın üçüncü, Türkiye'nin en büyük yer altı mağara gölüne sahip Altınbeşik Mağarası'nın yürüyüş yolu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya İl Müdürlüğü ekiplerince kaya bariyerleri yapılarak daha güvenli hale getirildi. Mağaraya ulaşmak için 1,5 kilometrelik yürüyüş yolunu kullanan turistlerin güvenli şekilde yürümeleri için yapılan kaya bariyerleri, çelik tel ve dirseklerle güçlendirilerek, vadi yamacından düşebilecek kaya ve taş parçalarına karşı koruma oluşturuldu.



GÜVENLİ YOLUN TAMAMLANDIĞINI DUYURDULAR



DKMP Antalya İl Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasından yapılan duyuruda, “Yamaçlardan gelecek kaya ve taşlara karşı ziyaretçilerimizin can güvenliğini sağlamak amacıyla Altınbeşik Mağarası Milli Parkı kaya bariyeri yapımı işi tamamlanmıştır. Ziyaretçilerimizi ülkemizin en büyük, dünyanın 3'üncü büyük mağara gölüne sahip, içinde botla gezi yapılabilen Altınbeşik Mağarası Milli Parkımıza bekliyoruz" denildi.



ALTINBEŞİK MAĞARASI'NIN ÖZELLİĞİ



Altınbeşik Mağarası'nın araştırılabilen kısmı, kollarıyla birlikte 2200 metreyi buluyor. Mağara, ağzından itibaren 125 metre uzunluğunda bir gölle başlıyor. Gölün derinliği, yer yer 15 metreye kadar ulaşıyor. Gölün orta kısmında doğal bir kaya bloğundan oluşmuş köprü bulunuyor. Bu gölün sonunda 44 metre yüksekliğinde tüm salonu kaplayan dikeye yakın diklikte traverten yer alıyor. Mağara, sadece yaz ve sonbahar aylarında girişe uygun. Kış ve ilkbaharda mağara tamamen suyla doluyor.