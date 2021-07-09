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Almanya Federal Cumhuriyeti'nden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na devlet nişanı

09 Temmuz 2021 Cuma 12:54
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Almanya Federal Cumhuriyeti'nden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na devlet nişanı

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı'na layık görüldü. Hisarcıklıoğlu'na nişanı Almanya Büyükelçisi Jürgen Schultz takdim etti.


 

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı takdim edilmesi kararlaştırıldı. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Almanya Büyükeçlisi Jürgen Schultz'un ev sahipliğindeki törene, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken katıldı.


 

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e teşekkürlerini ileten Hisarcıklıoğlu, "Ben bu ödülü iş dünyamızın başarısı olarak görüyorum. Bu başarının onurlandırılması olarak değerlendiriyorum. Ben bunu 365 oda, borsa, Türk iş dünyasının şemsiye kuruluşu adına alıyorum" diye konuştu.


 

'ÇOK ÖNEMLİ İLİŞKİLERİ VAR'


 

Türkiye ile Almanya'nın köklü tarihinde ekonomik ve insani ilişkilerin olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, Almanya'nın büyük bir ekonomi olduğunu belirtti. Türkiye'nin de İtalya ve Çin'in arasındaki en büyük ekonomi olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Almanya, en büyük sanayi devi. Bu iki büyük ekonominin bir arada hem yatırım anlamıyla hem de ekonomik ilişkiler anlamıyla çok önemli ilişkileri var. Bu başarıda kuşkusuz Almanya Şansölyesi Merkel ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği de önemlidir. Her iki lider de iki ülkenin iş dünyalarının işlerini geliştirmesi için katkı sunmaktadır" açıklamasında bulundu.


 

Bugün Almanya'da 3 milyonun üzerinde çoğunluğu Alman vatandaşı olan Türk'ün yaşadığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:


 

"Alman iş dünyasında, siyasetinde, sporda, sanatta, eğitimde ve sağlık gibi alanlarda çok önemli görevler yürütüyorlar. Ülkemizde de 7 binin üzerinde Alman firması bulunmaktadır. 10 milyar Euro civarında yatırımları bulunmaktadır. İşçi sendikası başkanımız burada olduğu için söylüyorum, Alman firmalarının Türkiye’deki istihdamı da yaklaşık 120 bin kişi."


 

'TÜRKİYE'Yİ AB'YE YAKINLAŞTIRAN HER KARARDA ALMANYA'NIN DESTEĞİNİ GÖRDÜK'


 

Almanya'nın Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi olduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Aynı zamanda Avrupa Birliği’nin de lokomotifi. Türkiye-  Avrupa Birliği ilişkilerinde daima öncü ve belirleyici olmuşlardır. Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne yakınlaştıran her kararda Almanya'nın desteğini gördük. Türkiye- AB ilişkilerinin gündemine bakınca da Almanya'nın desteğine ihtiyacımız var. Özellikle Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, Türk vatandaşları için vize serbestisi gibi konular bu işin başında gelmektedir" değerlendirmesini yaptı.


 

Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı'nı Büyükelçi Schultz'un elinden alan Hisarcıklıoğlu, toplu hatıra fotoğraf çektirdi.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat HisarcıklıoğluAlmanya Cumhurbaşkanı FrankWalter Steinmeier
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