Ali Erbaş: Amacımız gençlerin değerlerine bağlı yetişmesi

ANKARA - DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "En büyük amacımız; gençlerimizin köklerine ve değerlerine bağlı, aynı zamanda çağın gerektirdiği ilim ve irfanla da mücehhez bir nitelikte yetişmeleridir. Sakıncalı ve zararlı akımlara karşı bir farkındalık ve bilinç oluşturarak, gençlerin kendilerini her türlü aşırılıklardan koruyabilecek bir donanıma erişmelerini hedefliyoruz" dedi.



Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen '3'üncü Gençlik Çalıştayı'nda konuştu. Erbaş, toplumun geleceğinin, toplumun en temel dinamiği olan gençlerle şekillenmesi gerektiğini belirterek, "Huzurlu ve güvenli bir gelecek inşa etmek; ancak maddi ve manevi bakımdan donanımlı ve hayati değerler üzerinden okuma kabiliyetine sahip bir gençlik ile mümkündür. Toplumsal gelişmenin ve yükselmenin imkanı, gençlerin hayallerinde ve gayretlerinde gizlidir. Gençlerin omuzlarında yükselerek tüm insanlığa model olan asrısaadet, bu noktada bizler için önemli bir referanstır. Nitekim Peygamber Efendi'mizin adalete ve merhamete dayalı bir medeniyet inşasında en önemli rolü ashab-ı kiramın gençleri üstlenmiştir" dedi.



'GENÇLERİMİZİ TEHDİT EDEN OLUMSUZLUKLA KARŞI KARŞIYAYIZ'



Gençliğin toplumun aynası olduğunu söyleyen Erbaş, "Ne var ki; bugün bilginin, inancın ve ahlakın örselendiği, değerlerin itibarsızlaştırıldığı bir çağa tanıklık ediyoruz. Dünya, köklü değişim ve dönüşümlere sahne oluyor. Özellikle son yıllarda, küresel ölçekte yaşanan sosyo-kültürel, ekonomik değişmeler ve teknolojik gelişmeler, bireysel ve sosyal hayatta ciddi dönüşümlere sebep oluyor. Bu durumun olumsuz yansımalarından da en fazla gençler ve çocuklar etkileniyor. Bugün gençlerimizi ve dolayısıyla geleceğimizi tehdit eden pek çok olumsuzlukla karşı karşıyayız. Elbette bu yeni teknolojik gelişmeler, gündelik hayatı önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır. Fakat değerler açısından derin savrulmalara zemin teşkil eden bu süreç, hayata ve sosyal ilişkilere dair yeni ve girift sorunları da beraberinde getirmektedir" diye konuştu.



'GENÇLERE ÖZEL İLGİ GÖSTERMEK DURUMUNDAYIZ'



Çağa ve çağın getirdiği sorunlara karşı, gençlerin dayanıklılığını arttırmak için her zamankinden daha fazla çabalamak gerektiğini kaydeden Erbaş, "Hayatı anlamlı kılan değerler açısından derin savrulmaların yaşandığı bir vasatta istikbalimizi teminat altına alabilmek için gençlere özel bir ilgi ve yakınlık göstermek durumundayız. Bugün özellikle gençleri cenderesine alan fikri ve ahlaki bunalımların kökenleri üzerinde iyi düşünmek zorundayız. Onların hayatlarını ve istikballerini karartan duygusal ve ruhsal sorunların arka planını doğru tespit ederek, sebepleri izale edecek stratejiler geliştirmek mecburiyetindeyiz. Yarına dair söyleyecek sözü, hedefi ve ideali olanlar, bugünün gençlerinin gündeminden haberdar olmak zorundadır. Onların ilgi, beklenti ve yönelimlerini göz ardı ederek onlar üzerinden bir gelecek tasavvuru oluşturmak elbette mümkün olmayacaktır" dedi.



'İNSANLIĞA FAYDALI OLABİLMELERİ İÇİN ÇABALIYORUZ'



Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gençlerin daima yanında olmak için çabaladıklarını bildiren Erbaş, şöyle devam etti: "Onların milli ve manevi değerleri kuşanmış bir şekilde mezun olup, insanlığa faydalı birer nefer olabilmeleri için çabalıyoruz. Bizim bu alandaki en büyük amacımız; gençlerimizin köklerine ve değerlerine bağlı, aynı zamanda çağın gerektirdiği ilim ve irfanla da mücehhez bir nitelikte yetişmeleridir. Bu sebeple gençlerimizin sahih dini bilgiye doğru kaynaklardan ulaşması ve medeniyet değerlerimizi özümsemesi için büyük bir gayretle hizmet üretiyoruz. Sakıncalı ve zararlı akımlara karşı bir farkındalık ve bilinç oluşturarak, gençlerin kendilerini her türlü aşırılıklardan koruyabilecek bir donanıma erişmelerini hedefliyoruz."