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Alevlere teslim oldu!

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.  

Alevlere teslim oldu!

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.  

17 Ocak 2020 Cuma 10:26
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Alevlere teslim oldu!

Tekkeköy'e bağlı Kirazlık mevkisindeki plastik fabrikasında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede fabrikayı sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.  Ekiplerin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışması yapılıyor. Yangının çıkış nedeninin belirlemesi için çalışma başlatılırken, ölen ya da yaralanın olmadığı yangında, fabrikada birçok makine ve ham madde de kullanılamaz hale geldi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunTekkeköyFabrikaYangınİtfaiyeAlev
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