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'Al Shamal' gemisi, Katar Donanması'na teslim edildi

25 Şubat 2022 Cuma 15:05
'Al Shamal' gemisi, Katar Donanması'na teslim edildi

ANKARA - Anadolu Tersanesi tarafından inşa edilen silahlı eğitim gemisi 'Al Shamal', Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin katıldığı törenle Katar Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi.


İstanbul Anadolu Tersanesi'ndeki törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve iki ülke ulusal marşlarının okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan Katar Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Khalid Nasser al-Hajri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve geminin inşasında katkısı bulunanlara teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani liderliğinde Türkiye ve Katar arasında önemli projelerin hayata geçirildiğini vurgulayan Tuğamiral Hajri, ileri teknoloji gemiyi Katar Deniz Kuvvetleri'ne kazandırmaktan duydukları memnuniyeti belirtti.

Törende, projenin diğer gemisi olan 'QTS 91 Al Doha'daki eğitim faaliyetlerine ilişkin video izletildi. Törenin sonunda Katar Savunma Bakanı el-Atiyye tarafından gemi komutanına teslim edilen Katar bayrağı, Katar milli marşı eşliğinde gemi gönderine çekildi.

DHA

Son Güncelleme: 25.02.2022 15:13
Anahtar Kelimeler:
Al Shamal GemisiAnadolu TersanesiKatar Donanması
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