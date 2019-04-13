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Akyazı'da 3.8'lik deprem

Akyazı'da 3.8'lik deprem korkuttu

Akyazı'da 3.8'lik deprem

Akyazı'da 3.8'lik deprem korkuttu

13 Nisan 2019 Cumartesi 08:56
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Akyazı'da 3.8'lik deprem

Sakarya (DHA)

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 16.03'te merkez üssü Akyazı olan yerin 7 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Akyazı ve Sakarya'nın diğer ilçelerinde hissedildi. Depremin merkez üssü Akyazı'da kısa süreli korku yaşandı. Özellikle okullarda bulunan öğrenciler panik yaşadı. Depremin herhangi bir hasara neden olmadığı bildirildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AkyazıDeprem
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