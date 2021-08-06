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Aksaray'da sanayi sitesinde yangın

06 Ağustos 2021 Cuma 13:23
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Aksaray'da sanayi sitesinde yangın

AKSARAY - AKSARAY'da, sanayi sitesindeki tamirhanenin çatısında çıkan yangın, yandaki inşaat malzemesi deposuna sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Malzemeleri kurtarmak isteyen 6 kişi ise dumandan etkilendi. 

Sanayi sitesindeki Fatih Şen’e ait lokantanın bitişiğinde bulunan tamirhanenin çatısında, saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken alevler, yandaki inşaat malzemesi deposuna da sıçradı. Bu sırada çevredekiler de malzemeleri dışarı çıkarmak istedi. Tahliye sırasında dumandan etkilenen 6 kişiye, ambulansta sağlık ekibince müdahale edildi. 

İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışması sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AksaraySanayi SitesiYangın
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