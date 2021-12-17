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"Akkuyu NGS, nükleer enerji sektöründe dünyadaki en büyük proje"

17 Aralık 2021 Cuma 15:08
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"Akkuyu NGS, nükleer enerji sektöründe dünyadaki en büyük proje"

MERSİN - AKKUYU Nükleer A.Ş. Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, Akkuyu NGS'nin nükleer enerji sektöründe dünyadaki en büyük proje olduğunu söyledi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, iş insanlarının katılımıyla bir otelde düzenlenen 'Tedarikçi Semineri'nin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatıyla ilgili soruları yanıtladı. Projede dördüncü ünite için de çalışmalara başlandığını kaydeden Sezemin, şunları söyledi:

 "2022 yılının yaz aylarında ikinci ünitenin reaktör kabını projede öngörülen yerine monte etmeyi planlıyoruz. Bahar aylarında da türbin ve reaktör binalarının temel plakalarının beton çalışmalarına başlanacak. Şu andaki önceliğimiz tabii ki birinci ünite. Şu anda asıl inşaat ve montaj çalışmaları birinci ünitemizde sürüyor. Bildiğiniz üzere birinci ünitenin reaktör kabının montajı bu yıl gerçekleştirildi. Şu anda da buhar jeneratörlerinin montajına hazırlanıyoruz. Ayrıca, ana sirkülasyon boru hattının elemanlarının sahada montaj öncesi kurulumu gerçekleştiriliyor. Bütün bu çalışmalar 2023 yılında gerçekleştirilecek olan önemli olaya bizi daha da yakınlaştırıyor. Sahamızda projeye katılan bütün uluslardan temsilciler bulunan ekibimiz, hızlı bir şekilde bu projenin gerçekleştirilmesi için bütün güçlerini sarf ediyor.”

'TÜRK RUS İLİŞKİLERİNDE EN BÜYÜK PROJE'

Projedeki Türk ve Rus ekiplerin bu yıl büyük işler gerçekleştirdiğini dile getiren Sezemin, şöyle konuştu:

"Bu yıl mayıs ayında, birinci ünitenin reaktör kabını projede öngörülen yerine monte ettik. İkinci ünitede de kor tutucunun montajı gerçekleştirildi. Bu da reaktör binasının önemli bileşenlerinden biridir. Üçüncü ünitede de çalışmalar aktif şekilde sürdürülmektedir. Bizi en çok gururlandıran olaylardan biri de dördüncü ünite için aldığımız inşaat lisansı. Bu lisansın alınmasından sonra biz aktif bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 4'üncü ünitede temel çukuru çalışmaları devam ediyor. O çalışmalar bittikten sonra türbin ve reaktör binasının zemin koruma katmanı oluşturulacak" dedi.

Akkuyu NGS projesinin nükleer enerji sektöründeki dünyadaki en büyük proje olduğunu ifade eden Sezemin, projenin aynı zamanda Rus-Türk ilişkilerinin tarihindeki en büyük proje olduğunun da altını çizdi.

'BİRİNCİ ÜNİTE 2023'TE DEVREYE ALINACAK'

İlk reaktörün devreye alınmasının planlandığı 2023 yılının Türkiye için öneminin bilincinde olduklarını belirten Sezemin,  şöyle devam etti:

"2010 yılında yapılan hükümetler arası anlaşmaya göre ilk ünitenin, inşaat lisansı alındıktan 7 yıl sonra elektrik üretimine geçmesi gerekiyor. Birinci güç ünitesinin inşaat lisansını 2018 yılının nisan ayında aldık. Dolayısıyla hükümetler arası anlaşmaya göre birinci ünitenin devreye alınmasının 2025 yılında gerçekleştirilmiş olması gerekiyor. Devlet başkanlarının talimatlarını göz önünde bulundurarak biz birinci ünitenin devreye alınmasını 2023 yılına çektik. 2023 yılının Türkiye için ne kadar önemli bir tarih olduğunun bilincindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümünün, ülkenin son 10 yıldaki en önemli olayı olduğunun bilincindeyiz. O yüzden bu görevi gururla üstlendik. 2023 yılında sahamıza nükleer yakıtı tedarik etmeye hazırız. Her dört ünitenin devreye alındığını düşünecek olursak Akkuyu NGS Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Bunlar ortalama rakamlardır"

YERLİ FİRMALARA 5,9 MİLYAR DOLAR

Akkuyu NGS projesinin toplam yerelleştirme potansiyelinin 5,9 milyar dolar olduğunu belirten Sezemin, "Rusya'dan şu anda sadece reaktör ve türbin binasına ait ekipmanlar temin edilmektedir. Geri kalan tüm ekipman ve malzemeleri Türkiye'den almaya çalışıyoruz. Sahamızın içerisinde metal konstrüksiyonların üretimi gerçekleştirilen atölyeler ve fabrikalarda, dışarıdan satın alınan inşaat malzemeleri, kalifiye yeterlilik belgeleri olan Türk çalışanlarımız tarafından kullanım için uygun hale getiriliyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Denis SezeminAkkuyu NGS
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