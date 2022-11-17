Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.580,89
ALTIN
1.056,44
DOLAR
18,62
STERLİN
22,05
EURO
19,28
DHMİ, Esenboğa Havalimanı’nın kapasite artırımına ilişkin ihale düzenleyecek
DHMİ, Esenboğa Havalimanı’nın kapasite...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 110 Kütüphaneci istihdam edecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Sağlık Bakanlığı’ndan İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası
Sağlık Bakanlığı’ndan İlk Defa...
Samsun'da kamu konutları satışa çıkarıldı
Samsun'da kamu konutları satışa...
Ticaret Bakanlığı, 2.500 Sözleşmeli Personel alacak
Ticaret Bakanlığı, 2.500 Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Akkuyu NGS, dünya nükleer operatörler birliği destek mı̇syonunu kabul ettı̇

17 Kasım 2022 Perşembe 14:09
Akkuyu NGS, dünya nükleer operatörler birliği destek mı̇syonunu kabul ettı̇

MERSİN - Dünya Nükleer Operatörler Birliği (WANO) Moskova Merkezi'nin destek misyonu ekibi, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasını ziyaret etti. Ziyaret, Akkuyu NGS operatörü olan Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) OSART uzman misyonuna hazırlanması amacıyla yapıldı.

Operasyonel Güvenlik İnceleme Ekibi(OSART) programı, NGS'lerin güvenilirlik durumunu ve operatörün uluslararası normlara ve UAEA standartlarına uygun olarak operasyonel kaliteyi sağlamaya hazır olup olmadığını değerlendirmeyi amaçlıyor.

WANOMoskova Merkezi destek misyonu uzmanları, Akkuyu Nükleer A.Ş. personeline Pre-OSART yöntemini tanıttı.Uzmanlar ayrıca personele Pre-OSART/OSART misyonunun yürütülmesi hakkında ayrıntılı bilgi vererek NGS personeli ve yüklenicilerinin UAEA uzmanlarıyla etkileşim yöntemini de aktardı.

Destek misyonunda Dünya Nükleer Operatörler Birliği Moskova Merkezi’nden Dmitry Chichikin, Leningrad NGS’den Alexei Tararin, Beloyarsk NGS’den Andrey Smelov, Kalinin NGS’den Nikolay Kapitonov, Kola Atomenergoremont’tan Yuri Levchenko ve Belarus NGS’den Andrey Andrushkivyer aldı.
 

Misyon temsilcileri Akkuyu NGS inşaat sahasını ziyaret ederek Pre-OSART hazırlıklarının mevcut durumu hakkında bilgi edindiler ve Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin dokümanlarını inceleyerek tavsiyelerde bulundular.

NGS Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Şirketimizi Pre-OSART'a hazırlık için önemli çalışmalar bekliyor. Bir UAEA görevi sırasında uzmanlar NGS işletmesinin güvenliği ve güvenilirliğine dikkat eder, personel performansını etkileyen faktörleri, şirket yönetiminin organizasyon yapısını ve hedeflerini dikkate alır ve tüm NGS süreçlerinin yönetim düzeyini değerlendirir. En iyi uygulamaları inceliyor ve en iyilerini kendimiz uyguluyoruz. Akkuyu Nükleer ekibi olarak, nükleer endüstriden son derece profesyonel uzmanlarla çalışma fırsatı sunduğu için WANO'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Akkuyu NGSDünya Nükleer Operatörler Birliği Destek Mı̇syonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da yabancı turist sayısı 13 milyonu aştı
Antalya'da yabancı turist sayısı 13 milyonu aştı
Dalaman'da Yunan unsurlarının ittiği 63 kaçak göçmen kurtarıldı
Dalaman'da Yunan unsurlarının ittiği 63 kaçak göçmen kurtarıldı
Kuşadası'nda 3 ayrı operasyonla 75 kaçak göçmen kurtarıldı
Kuşadası'nda 3 ayrı operasyonla 75 kaçak göçmen kurtarıldı
5 Afgan, ilaçla uyutulup öldürülmüş
5 Afgan, ilaçla uyutulup öldürülmüş
Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
MSB: Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 5 örgüt üyesi yakalandı
MSB: Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 5 örgüt üyesi yakalandı
'Gezegen için' fidan diktiler
'Gezegen için' fidan diktiler
Deniz otobüsünü kaçırdığı için asılsız ‘bomba var’ ihbarı yapan şüpheli yakalandı
Deniz otobüsünü kaçırdığı için asılsız ‘bomba var’ ihbarı yapan şüpheli yakalandı
Bodrum'da 141 kaçak göçmen kurtarıldı, 16 kaçak göçmen yakalandı
Bodrum'da 141 kaçak göçmen kurtarıldı, 16 kaçak göçmen yakalandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول