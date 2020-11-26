Akıncı Üssü davasında karar açıklanmaya başlandı

Sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ‘Anayasa'yı ihlal’ ve ‘Cumhurbaşkanına suikast’ ile 77 kişiyi kasten öldürmek suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Darbeyi yöneten askerler Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Ahmet Tosun, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı, Mustafa Azimetli, Metin Bilgici, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz aynı suçlardan 79'ar ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezasına çarptırıldı.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığını bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.