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Akdamar Kilisesi, 10'uncu ayine ev sahipliği yapacak

02 Eylül 2022 Cuma 13:18
Akdamar Kilisesi, 10'uncu ayine ev sahipliği yapacak

VAN - Van Gölü üzerindeki Akdamar Adası'nda bulunan, Ermeniler için büyük önemi olan tarihi Akdamar Kilisesi'nde, pazar günü 10'uncu ayine ev sahipliği yapılacak. İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, "Bir kez daha Van'dan; dünyaya barışın, kardeşliğin, huzurun sembolü olan Akdamar Adası'ndaki Akdamar Kilisesi'nden tekrar Ermeni ayinine ev sahipliği yapan bir Van olarak o güzel görüntüyü vermek istiyoruz" dedi.

İnanç turizminin merkezlerinden Akdamar Kilisesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Akdamar Kilisesi'nde 2005 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi kilise, 2007'de uluslararası törenle 'anıt müze' olarak açıldı. Tarihi kilisede ilk ayin de 95 yıl aradan sonra 19 Eylül 2010'da yapıldı. Her yıl ayine katılmak isteyen binlerce kişi, kentteki otellerde rezervasyon yaptırıyor. Yılda 1 gün ayin izni verilen kilisede güvenlik gerekçesiyle 2015'ten sonra 3 yıl ara verilen ayinler, güvenlik sorunlarının çözülmesinin ardından tekrar başladı. Akdamar Kilisesi'nde bu yıl 10'uncu ayine ev sahipliği yapılacak.

'GENİŞ KATILIMLI OLACAK'

Pazar günü yapılacak ayin öncesi açıklamalarda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, ilk ayinin 2010 yılında yapıldığını hatırlatarak, "Pazar günü yapılacak ayinin güzel ve sorunsuz geçmesi için tüm paydaşlarımızla birlikte görev dağılımları yapıldı. Pazar günü de ayin gerçekleştirilecek. Herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için tüm tedbirleri aldık. Güvenlik güçlerimizde alanın güvenliği açısından gerekli tedbirleri aldılar. Umuyoruz ki bu yıl yapılacak 10'uncu ayinde herhangi bir aksaklık yaşanmadan barış, huzur ve güven içerisinde güzel bir ayin gerçekleşmiş olur. Bir kez daha Van'dan dünyaya barışın, kardeşliğin, huzurun sembolü olan Akdamar Adası'ndaki Akdamar Kilisesi'nden tekrar bir Ermeni ayinine ev sahipliği yapan bir Van olarak, o güzel görüntüyü vermek istiyoruz" dedi.

Pandemi nedeniyle önceki yıllarda sınırlı katılımın söz konusu olduğunu ancak bu yıl hiçbir sınırlamanın olmadığını belirten Uslu, "Türkiye Ermeni Patriğinden 46 kişilik bir ekip Van'a gelecek. Vatandaşlar da hiçbir sınırlama yapmadan ayin gerçekleşecek. Otellerimizle yaptığımız görüşmelerde sadece ayin için gelen Ermeni grupların olduğunu bize aktardılar. Ermeni vatandaşlarının istediği coşkuyla, heyecanla geçmesine sebep olacağını düşünüyoruz. Geniş katılımlı bir Ermeni ayini gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

Akdamar Adası'nın Van'da önemli turizm noktası olduğunu belirten Uslu, "Van'a gelen insanların birinci önceliği Akdamar Anıt Müzesi'dir. Bu yıl ocak ile eylülün ilk günleri yaptığımız istatistik verilerinde Akdamar Anıt Müzesi, 160 binin üzerinde kişi tarafından ziyaret edilmiş ama genel bir müze, ören yeri istatistiğine baktığımızda, 2019 yılı istatistiklerindeki 260 bini bugün tarihi itibarıyla aşmış bulunuyoruz. 2022 yılı Van için inşallah turizm açısından önemli bir nokta olduğunu söylemekte fayda var" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Akdamar Kilisesi10uncu AyinEv SahipliğiVan
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