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Akdamar Adası'nda 'tavşan' zararı

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'na, önceki yıllarda turistlerin ilgisini çekmesi için bırakılan tavşanların sayıları hızla artıyor. 

24 Eylül 2022 Cumartesi 16:17
Akdamar Adası'nda 'tavşan' zararı

VAN (DHA)

Gevaş ilçesindeki, kentin en önemli tarihi ve turistik değerleri arasında yer alan Akdamar Adası ve üzerindeki tarihi Ermeni kilisesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

Tavşanlar ada ve üzerindeki kilisenin çevresinde oyuklar açıyor ve ağaç köklerine zarar verip kurutuyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Alp, tavşanların adaya verdiği zarara dikkati çekerek, "Adanın doğal florası içinde olmayan tavşanlar, hızlı ve etkili şekilde bir an önce sıfır hatayla toplanmalıdır" dedi.

Önceki yıllarda adaya, turistlerin ilgisini çekmesi amacıyla bırakılan tavşanların sayıları da hızla artıyor. Ada ve kilisenin çevresinde oyuklar açan tavşanlar, ağaç ve bitki örtüsüne zarar verince 2015 yılında yetkililer harekete geçti. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde kurulan komisyon, popülasyonu artan tavşanların adaya ve tarihi kiliseye zarar vermeye başladığı yönünde fikir birliğine vardı.

Ardından adaya, 50 tuzak kafesi yerleştirilip, tavşanları avlaması için de 4 puhu kuşu bırakıldı. O dönem toplanan belli sayıdaki tavşanlar başka bir bölgede doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Ancak yapılan çalışma kısa sürdü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Akdamar AdasıTavşan
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