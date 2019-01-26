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AK Partili başkan adayı bıçaklandı! AK Parti'den açıklama

Adana'da, AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği eski il başkanı Avukat Fikret Yeni, seçim çalışması için gittiği kebapçıda uğradığı bıçaklı saldırıda bacağından yaralandı. Kebapçıdaki arbede cep telefonuyla görüntülendi.

AK Partili başkan adayı bıçaklandı! AK Parti'den açıklama

Adana'da, AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği eski il başkanı Avukat Fikret Yeni, seçim çalışması için gittiği kebapçıda uğradığı bıçaklı saldırıda bacağından yaralandı. Kebapçıdaki arbede cep telefonuyla görüntülendi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 09:20
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AK Partili başkan adayı bıçaklandı! AK Parti'den açıklama

Olay, saat 18.00 sıralarında Nuri Sabuncu Bulvarı üzerindeki bir kebapçıda meydana geldi. Partililerle birlikte seçim çalışması yapan AK Parti'nin merkez Seyhan ilçe belediye başkan adayı Fikret Yeni, burada Murat A. ile karşılaştı. İddiaya göre, aralarında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu Murat A., Yeni'yi bacağından bıçakladı. İkinci kez hamle yapan saldırganı partililer engelledi. Çıkan arbededen faydalanan Murat A., olay yerinden kaçtı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı belediye başkan adayı Yeni'yi Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı Fikret Yeni'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, saldırının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "AK Parti Seyhan Belediye Başkan adayımız Avukat Fikret Yeni’ye, akşam saatlerinde Seyhan ilçe teşkilatının düzenlediği yemekli toplantıya katılmak için gittiği restoranda bıçaklı saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda hafif şekilde yaralanan Av. Fikret Yeni, Seyhan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmış olup, herhangi hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

VALİ DEMİRTAŞ: FAİLİ YAKALAMAYA ÇALIŞIYORUZ

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bacağından bıçaklanan AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Avukat Fikret Yeni'yi kaldırıldığı hastanede ziyaret etti. Hastane çıkışında açıklama yapan Vali Demirtaş, Yeni'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Sağlık durumu çok iyi. Kendisini hastanede ziyaret ettik. Olayın failini tespit ettik. İnşallah kısmet olursa en yakın zamanda  yakalayacağımızı düşünüyorum. Restoranda ciddi bir şey de yok aslında. Geliyor 'merhaba' diyor bıçağı çekiyor. İnşallah bizde yakalamaya çalışıyoruz" dedi.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÜNAL'DAN YENİ'YE ZİYARET

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Jülide Sarıeroğlu, bacağından bıçaklanan AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Avukat Fikret Yeni'yi kaldırıldığı hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Ünal, "Sağlığı son derece yerinde. Maalesef talihsiz bir olay yaşanmış. Şu anda saldırgan aranmakta. Dolayısıyla bu saldırının amacı, gerekçesi nedir şu anda bilinmiyor. Saldırgan yakalandığında konu açıklığa kavuşacaktır. Ama saldırının herhangi bir şekilde husumetten kaynaklanmadığı, görüldüğü kadarıyla, ilk aşamada baktığımızda ruh sağlığı bozukluğundan kaynaklanan bir saldırı gibi gözüküyor" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiBelediyeBaşkanAdayFikret YeniAdanaSeyhan
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