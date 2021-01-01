AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ağan, Sağlık Çalışanlarımızın Her Zaman Yanındayız 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Şanlıurfa AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, Pandemi Sürecinde Yoğun Çaba Sarf Eden Sağlık Çalışanlarımızın Yanındayız. Diyerek. AK Parti Karaköprü İlçe Kadın Kolları Başkanı Seher Kılıç, Ak Parti Karaköprü İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Furkan Kolsuz oğlu ile Beraber 500 Yataklı M. Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesini Ziyaret Ettik.

Başkan Ağan, Pandemi Sürecinde Yoğun Emek Sarf Eden ve Gece Gündüz Çalışan Sağlık Çalışanlarımıza Karanfil ve AK Parti Karaköprü İlçe Kadın Kolları Kolları Üyelerimiz Tarafından Evlerinde Hazırlanan İkramlarda Bulunduk.

Başkan Ağan, Sağlık Çalışanlarımızın Her Zaman Yanındayız. İlgi Ve Alâkalarından Ötürü Başta M.Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimimiz Sayın. Ahmet Kaya Ve Yardımcısı Sayın Ali Leventoğlu Olmak Üzere Tüm Sağlık Çalışlarımıza Teşekkür Ederiz.



