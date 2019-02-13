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AK Parti'den yasa teklifi

AK Parti'den 12 maddelik yasa teklifi

AK Parti'den yasa teklifi

AK Parti'den 12 maddelik yasa teklifi

13 Şubat 2019 Çarşamba 12:11
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AK Parti'den yasa teklifi

ANKARA (DHA)

AK Parti'nin hazırladığı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda değişiklik öngören teklif, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 12 maddelik teklif ile istinaf mahkemelerinde alt heyetler kurulması yönünde öneriler yer alıyor.

AK Parti milletvekillerince TBMM Başkanlığı’na sunulan teklif, 'Ceza Muhakemeleri Kanunu', 'İcra ve İflas Kanunu', 'Hakim ve Savcılar Kanunu', 'Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Kanunu' ve 'Bölge Adliye Mahkemeleri Kanunu'nunda da değişiklik öngörüyor.

Teklif, Yargıtay’ın iş yükünü azaltmak, bölge adliye mahkemelerinin daha etkin ve verimli çalışmasını amaçlıyor. Teklif ile bu amaçla istinaf mahkemelerinde alt heyetler kurulacak. Buna göre, Bölge Adliye Mahkemesi dairelerinin birden fazla heyet çalışabilmesine imkan tanınıyor. Bölge Adliye Mahkemesi dairelerinde Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından birden fazla heyet oluşturulabilecek. Oluşturulan heyetin başkanı kurul tarafından belirlenecek.

Teklif ile ayrıca Bölge Adliye Mahkemeleri esastan ret kararı verdiği dosyalarda, delilleri toplayan ve kararı veren ilk derece mahkemesinin, Yargıtay bozma kararı üzerine doğrudan işlem yapması sağlanarak davaların makul süre içinde sonuçlandırılması hedefleniyor.

Düzenleme ile adli ve idari yargı hakim adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alma şartı getiriliyor. Teklifle, hakim ve savcı adaylarının staj süreçlerinin yönetmelikle düzenlenmesi öngörülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiYasa Teklifi
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