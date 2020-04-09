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Airbus A400M Ankara'ya iniş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını ile  mücadele için hazırlanan maske, tulum ve tanı kitlerini Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya götüren Türk Hava Kuvvvetleri'ne ait Airbus A400M tipi uçağın, 12 saatlik görevi başarıyla tamamlayarak Ankara'ya döndüğü belirtildi.

09 Nisan 2020 Perşembe 08:35
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Airbus A400M Ankara'ya iniş yaptı

Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla balkan ülkeleri için maske, tulum ve tanı kiti hazırladı. Askeri personel tarafından paketlenen sağlık yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Kargo paketleri üzerinde Türkiye ve yardım gönderilen ülkelerin bayrakları ile Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözleri yer aldı. Ayrıca paketler üzerinde 'Türkiye'den sevgilerle' notuna yer verildi. Kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağı A400 M'ye yüklendi. Uçak, daha sonra Ankara'dan havalandı. Uçak, önce Sırbıstan'ın başkenti Belgrad'a, ardından Saray Bosna, Karadağ, Üsküp ve Priştine'ye giderek yardım malzemelerini teslim edecek.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan maske, tulum ve tanı kitleri TSK'ya ait uçak ile Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova’ya ulaştırılacak" denildi. 

UÇAK SIRBİSTAN'A İNDİ

Türkiye'nin koronavirüsle mücadele eden Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya gönderdiği sağlık malzemelerini taşıyan uçak, ilk durak olan Sırbistan'a indi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "COVID-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan TSK'ya ait uçağımız, ilk durağı olan Sırbistan'a indi. Uçağımızı ve görevli personelimizi Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin ve Bakan Yardımcısı karşıladı" denildi.

UÇAK BOSNA HERSEK'E ULAŞTI

Türkiye'nin koronavirüsle mücadele eden 5 ülkeye gönderdiği sağlık malzemelerini taşıyan uçak, Sırbistan'ın ardından Bosna Hersek'e ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız Bosna Hersek'e ulaştı. Uçağı ve görevli personelimizi Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Fahrudin Radončić ve Büyükelçimiz Haldun Koç karşıladı. Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç’e yazdığı mektubun takdim edilmesi ve sağlık malzemelerinin teslim edilmesinin ardından uçağımız Karadağ’a hareket etti" denildi.

UÇAK SON DURAĞI KOSOVA'DAN AYRILDI

Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 5 ülkeye gönderdiği sağlık malzemelerini taşıyan uçak, Sırbistan, Bosna-Hersek, Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın ardından son durağı olan Kosova'ya ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında yer alan açıklamaya göre; uçakta yer alan ekibi, Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Lumir Abdixhiku, Cumhurbaşkanı Politik Danışmanı Ardian Arifaj ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar karşıladı. Sağlık malzemelerinin bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'ye yazdığı mektup yetkililere teslim edildi. Uçak daha sonra Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı. 

UÇAK ANKARA'YA DÖNDÜ

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını ile  mücadele için hazırlanan maske, tulum ve tanı kitlerini Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya götüren Türk Hava Kuvvvetleri'ne ait Airbus A400M tipi uçağın, 12 saatlik görevi başarıyla tamamlayarak Ankara'ya döndüğü belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBAirbus A400MYardımUçakSağlık Bakanlığı
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