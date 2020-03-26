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Ailelerinin evlerinde saklanan PKK'lı 2 terörist yakalandı

Mardin ve Batman'da, ailelerinin evlerinde saklandıkları tespit edilen Suriye uyruklu PKK'lı teröristler 'Şiyar' kod adlı Salah Hüseyin ile 'Agit' kod adlı Halef Halef, jandarma tarafında düzenlenen operasyonla yakalandı.

26 Mart 2020 Perşembe 11:20
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Ailelerinin evlerinde saklanan PKK'lı 2 terörist yakalandı

MARDİN - Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan teknik takip ve istihbari çalışmalar sonucu, PKK'lı 'Şiyar' kod adlı Salah Hüseyin'in Mardin'de, 'Agit' kod adlı Halef Halef'in ise Batman'da oldukları belirlendi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Salah Hüseyin, ailesinin Midyat ilçesindeki evinde, Halef Halef de ailesinin Batman merkeze bağlı Atatürk mahallesindeki evinde yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 2 bilgisayar, 3 cep telefonu, sim kartı ile örgüte ait doküman ele geçirildi.

Jandarmada tarafından adliyeye sevk edilen 2 terörist nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ailelerinin Evlerinde Saklanan PKKlılarYakalandıMardinBatman
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