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Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis cezası

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davada karar verildi. Ahmet Kural, 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis cezası

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davada karar verildi. Ahmet Kural, 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 11:22
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Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis cezası

İSTANBUL - İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ahmet Kural ve şikayetçi Sıla Gençoğlu avukatlarıyla katıldılar.  Ahmet Kural’ın avukatlarının, tanık dinletme ve olay yerinde keşif yapılması talepleri reddedildi. Taleplerin reddedilmesi üzerine Ahmet Kural’ın avukatları da reddi hakim talebinde bulundu. Mahkemede reddi hakim talebinin reddine karar verdi. Esas hakkındaki savunmalarının sorulması üzerime Kural’ın avukatları, yazılı savunmaları tekrar ettiğini belirtti. Kural’ın Avukatı Sibel Aydın, müvekkilinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, adil yargılanmadığını savunarak, taleplerinin reddedilmesini eleştirdi. Ahmet Kural’a son sözü soruldu. Kural’ın avukatları da “Son sözünü soramazsınız. CMK 216 buna manidir. Sormak isterseniz kürsü sizindir" dedi. Kural,  "Bana attıkları uyuşturucu kullanıyor iftirasına yönelik ona ve bana test yapılsın. Ben kimseyi darp etmedim, hakaret etmedim. Masumum, beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme kararını açıklamak üzere duruşmaya 20 dakika ara verdi.

AHMET KURAL'A 16 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Ahmet Kural 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

AHMET KURAL'DAN İLK AÇIKLAMA

Mahkeme kararına ilişkin açıklama yapan Ahmet Kural, "Mahkeme daha sonuçlanmadı, ortada ceza yok. Temyize gideceğiz" dedi.

SILA'DAN İLK AÇIKLAMA

Sıla Gençoğlu, mahkeme kararına ilişkin açıklama yaptı. Gençoğlu, "Türk adaletine teşekkür ediyorum. Bu pozisyona düşmüş ve düşebilecek bütün kadınlar için güven verici. Çok zor ve travmatik bir dönemdi benim için. Bunun iddia olduğu söylendi, türlü iftiralara uğradım, dünya kadar manipülasyon yapıldı. Bunların karşısında ne kadar kuvvetli de olsanız, ekonomik özgürlüğnüüz elinizde de olsa, mesleğiniz altın bilezik gibi dursa da kolay değil sağlam kalmak. Sahiden bugün adalet beni yüreklendirdi. Susmak, iyi bir fikir değil. Belki birilerinin hayatını kurtarabilirsiniz. Birilerinin hayatını kuratarbilirsiniz" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikâyetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı. İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti. Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı Sıla GençoğluAhmet Kural
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