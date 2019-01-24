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Ağrı'da PKK/KCK operasyonunda silah ve mühimmat ele geçti

Ağrı’nın Patnos ilçesinde jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Ağrı'da PKK/KCK operasyonunda silah ve mühimmat ele geçti

Ağrı’nın Patnos ilçesinde jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

24 Ocak 2019 Perşembe 16:36
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Ağrı'da PKK/KCK operasyonunda silah ve mühimmat ele geçti

AĞRI - İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmaların ardından 21 Ocak günü Patnos ilçesine bağlı Gençali köyünde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla 2 kişinin evinde arama yaptı. Aramalarda, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca, 3 av tüfeği, 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 tabanca şarjörü, 102 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 77 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ve terör örgütünü simgeleyen 5 bez parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı. diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AğrıOperasyonPKK/KCK
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