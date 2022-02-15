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Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı

Hamile eşini kayalıklardan iterek öldürmekten yargılanan kocaya ağırlaştırılmış müebbet

15 Şubat 2022 Salı 15:30
Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 4 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (33), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal (41), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

7 aylık hamile olan Semra Aysal, 19 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Fethiye Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla 2020 yılı kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı.

Hakan Aysal'ın yargılanmasına bugün devam edildi. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına Aysal, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Semra Aysal'ın ağabeyi Nayim Yolcu ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Savcı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın inilmesi garip bir yere hamile eşini götürerek saatlerce beklettiğini ve olay yerinde eşinin düştüğünü görmediği ifadesinin inandırıcı olmadığını belirtti. Mütalaada, sanığın kendi ferdi kaza sigortasının lehtarı kısmında yasal mirasçıları ibaresi yazdığı, eşinin sigorta poliçesinde ise sadece Hakan Aysal yazdığı da vurgulandı. Savcı, sanığın 'Gebe eşini kasten, tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve mevcut tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA VERİLDİ

Sanık Hakan Aysal üzerine atılı suçu işlemediğini belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Semra Aysal'ın ağabeyi Nayim Yolcu, "Acımız büyük ama verilen ceza ile içimize bir nebze olsun su serpildi. Yanına kar kalmadı. Ülkemizde kadın cinayetleri kimsenin yanına kar kalmayacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hakan Aysal7 Aylık Hamile Eşi Semra AysalKayalıklar
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