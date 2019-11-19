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Afyonkarahisar'da otobüsle TIR çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle TIR'ın çarpışmasıyla meydana gelen kazada, otobüs şoförü ve muavin yaşamını yitirdi, 21 kişi de yaralandı. Kazanın, yoğun sis nedeniyle görüş açısının düşmesinden kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

Afyonkarahisar'da otobüsle TIR çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle TIR'ın çarpışmasıyla meydana gelen kazada, otobüs şoförü ve muavin yaşamını yitirdi, 21 kişi de yaralandı. Kazanın, yoğun sis nedeniyle görüş açısının düşmesinden kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

19 Kasım 2019 Salı 11:58
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Afyonkarahisar'da otobüsle TIR çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı

AFYONKARAHİSARKaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Konya karayolunun 20'nci kilometresindeki Çobanlar ilçesi kavşağında meydana geldi. Veysi Ateş yönetimindeki, Has Diyarbakır firmasına ait 21 FP 442 plakalı yolcu otobüsüyle Emre Aşkan (25) yönetimindeki 42 D 7490 plakalı TIR çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Otobüsün ön kısmının hurdaya döndüğü kazada, araçta sıkışan şoför Veysi Ateş ile adının Ömer olduğu açıklanan muavin yaşamını yitirdi, 20 yolcu ile TIR şoförü Emre Aşkan ise yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Otobüs şoförü ve muavinin cansız bedenleri, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak, Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

BÖLGEDE YOĞUN SİS ETKİLİYDİ

Bu arada, bölgede sabah saatlerinde yoğun sisin etkili olduğu, otobüs şoförünün kavşağı görmekte zorlandığı ve kazanın da bu nedenle meydana geldiği üzerinde duruluyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarKaza2 ölü21 Yaralı
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