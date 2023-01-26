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Afyonkarahisar'da göl ve barajlarda su seviyesi "kritik" eşiğe düştü

Kış aylarında bahardan kalma günlerin yaşandığı Afyonkarahisar'da, mevsimsel kuraklığa bağlı olarak göl ve barajlardaki su seviyesinde yüzde 30-40'a varan azalma yaşandı.

26 Ocak 2023 Perşembe 14:44
Afyonkarahisar'da göl ve barajlarda su seviyesi "kritik" eşiğe düştü

AFYONKARAHİSAR - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2022 Aralık dönemi kuraklık haritasında "çok şiddetli" ve "şiddetli" kurak aralığında yer alan Afyonkarahisar'da, yağış azlığı endişe veriyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, AA muhabirine, su krizinin dünya genelinde yaşandığını, insan kaynaklı etkilerin bunda önemli rol oynadığını söyledi.

Türkiye'nin mevcut kaynakları açısından "su stresi" yaşayan bir ülke olduğunu, bu yıl itibarıyla da "su krizi"ne girdiğini ifade eden Erişmiş, "Yağış azlığı nedeniyle Afyonkarahisar'da bu su krizinin şiddeti yüksek durumda. Bölgemizdeki su krizi bu yıl hissedilebilir seviyede. Bu ay içindeki yağış azlığı, şubat ayında da bekleniyor. Yağışlar şubat ayında gelse bile, bu sadece kısa vadede çözüm oluşturur." dedi.

"Afyonkarahisar'daki göllerde yüzde 30-40 seviyesinde su azalması söz konusu"

Erişmiş, Türkiye'deki su kaynaklarının yüzde 70'inin tarımsal amaçlı kullanıldığını ve bu noktada da ciddi planlama yapılması gerektiğini dile getirdi.

Yağış azlığının ciddi olumsuz sonuçlarının olacağını aktaran Erişmiş, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar'daki göllerde yaklaşık yüzde 30-40 seviyesinde su azalması söz konusu. Özellikle mevsimsel kuraklık ve vahşi sulama nedeniyle Eber Gölü'nde ciddi bir su krizi var. Yağış azlığı da Eber Gölü'nde kendini çok hissettiriyor. Bu da ilerleyen süreçte su döngüsünde ciddi problem çıkaracak gibi görünüyor. Özellikle buharlaşma ve tarımsal sulamada planlama yapmamız gerekiyor. Mevsim kaymaları periyotlarında değişiklik olabilir ama bizim 'su varmış' gibi davranış alışkanlıklarımızı da değiştirmemiz lazım."

Erişmiş, yağış azlığı ve su seviyesindeki düşüş nedeniyle Eber Gölü'ndeki kuş türlerinin büyük bir kısmını son yıllarda gözlemleyemediklerini sözlerine ekledi.

"Akdeğirmen Barajı'nda su seviyesi yüzde 12'ye düştü"

Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner de ocak ayının son günlerine gelinmesine rağmen kentte adeta ilkbahar günlerinin yaşandığını ifade etti.

Mevsimsel anlamda bu güzel günlerin kentte gelecek günlerde bazı sıkıntılar oluşturabileceğine dikkati çeken Öner, "Afyonkarahisar'ın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Akdeğirmen Barajı'nda su seviyemiz bugün itibarıyla yüzde 12 düzeyinde. 50 milyon metreküplük su hacmi şu an itibariyle 6-7 milyon metreküpe düşmüş durumda. Bunun da ancak 3 milyon metreküpü kullanılabilir." diye konuştu.

Öner, Türkiye'de ve bölgede yaşanan kuraklığa karşı insanların tasarruflu olması gerektiğini dile getirerek, "Suyla ilgili önceki alışkanlıklarımızdan vazgeçip, tasarruf metotlarını bir an önce uygulamaya geçirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarSu SeviyesiKritik
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