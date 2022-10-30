Afyon'da 'Türk Texel' koyunu üretildi

AFYONKARAHİSAR (DHA)

Birinci sınıf et koyunu olması, daha çok canlı ağırlık sağlaması, kas gelişimi ve yağsız eti gibi özellikleriyle bilinen Avrupa ırkı Texel koyun türlerinin yerli ırklardan yapılan gen aktarma yöntemiyle bölgeye uyumu sağlandı. Çiftliğin Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Koray Çelikeloğlu, bu koyunların bölgeye tamamen adapte olduğunu belirterek, "Türk Texellerini elde ettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

AKÜ Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde, yerli ırkların yanı sıra ana vatanı Hollanda olan Texel ırkı koyunlarla ilgili çalışma yapılıyor. 2016 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında çiftliğe getirilen Texel koyunlarından moleküler genetik yöntemleriyle istenen genlere sahip olanlar belirlendi.

Ardından seçilen Texel ırkıyla yerli ırk olan Ramlıçlar çiftleştirilerek Türkiye şartlarına uyumlu Texeller elde edildi. 'Texel Ramlıç' kuzuları ise daha sonra Ramlıç ve yine yerli ırk olan Pırlaklar ile çiftleştirilerek, büyüme, gelişme ve kesim, karkas özelliklerini iyileştirme çalışması yapıldı.

En az 5 nesil süren çiftleştirme çalışmalarının sonucunda doğan yeni Texel türünün yerel koşullara uyumu başarıyla sağlandı. Birinci sınıf et koyunu olması, diğer türlere göre daha çok canlı ağırlık sağlaması, kas gelişimi, yağsız kuzu etine sahip olması gibi özellikleri bulunan Texel türünün yerel koşullara uyum sağlaması ve yerel ırk haline getirilmesinin amaçlandığı projede ayrıca Texel türünün bazı özellikleri de yerli ırklar olan Ramlıçlar ve Pırlaklara aktarıldı.

Öte yandan çiftlikte yerli ırklardan Pırlaklar üzerinde 2006 yılından bu yana, Ramlıç ve Dağlıçlar üzerinde de 2011 yılından bu yana çalışmalar yapılıyor.