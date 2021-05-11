Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1451
ALTIN
490.738
DOLAR
8.2882
STERLİN
11.7196
EURO
10.0772
Afyon Kocatepe Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor
Afyon Kocatepe Üniversitesi 33...
Güneş enerjili hayvan içme suyu tesisi yaptırılacak
Güneş enerjili hayvan içme...
Ağaçlandırma hizmeti alınacak
Ağaçlandırma hizmeti alınacak
KTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor 
KTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor 
Sakarya Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak
Sakarya Üniversitesi 25 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Afetlerde iletişimi ve kurtarmayı sağlayacak römork yaptılar

Sakarya'da, Afet Gönüllüleri Derneği'nin üyeleri farklı haberleşme sistemleri ve arama kurtarma ekipmanlarını römork içinde bir araya getirdi. Afet Gönüllüleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali Samet Özkurt, İzmir depreminden sonra ekipmanları yenilemek istediklerini, tasarladıkları römorku bağışçıların yardımıyla yaptıklarını belirterek, afet anında hem dünyanın her yeri ile iletişim sağlanacağını hem de kurtarma çalışması yapılacağını açıkladı.

11 Mayıs 2021 Salı 12:21
4 Okunma
Afetlerde iletişimi ve kurtarmayı sağlayacak römork yaptılar

SAKARYA - Afet Gönüllüleri Derneği’nin 9 üyesi bir araya gelerek farklı haberleşme sistemleri ve arama kurtarma faaliyetleriyle insani yardım faaliyetlerinde kullanılan malzemeleri römorkta topladı. Yapım ve iç donanım temini toplam 3 ay süren römorkun maliyeti bağışçılar tarafından karşılanırken, römork ile afet anında dünyanın bir ucundan diğer ucuna telsiz ile haberleşme sağlayabiliyor. Projenin yapımında rol alan Afet Gönüllüleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Avukat Ali Samet Özkurt (34), römorkun afet bölgesinde kurulmasının ardından dünyanın her noktasıyla kesintisiz iletişim sağlayabileceklerini belirtti. 

İzmir depreminden sonra römorku tasarladıklarını söyleyen Özkurt, "İzmir depreminde çok acı tecrübeler edindik. Kendimiz, ekipmanlarımızı yenilemek ve iyileştirmek için bu römorku tasarladık. Römorku yapmaya başlayınca gören herkes 'Ne yapıyorsun? Biz de bir şekilde bunun bir ucundan tutmak istiyoruz.' dediler ve nihayetinde sayısızca bağışçı vasıtasıyla bu römork yapıldı. İçinde kentsel arama kurtarmadan su altı ve su üstü arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılabilecek ekipmanlara, insani yardım faaliyetlerinde kullanılabilecek ekipmanlara kadar birçok ekipman mevcut. Telsizlerle bu römorkun kurulduğu yerden dünyanın her noktasıyla kesintisiz iletişim sağlayabiliyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Afet Gönüllüleri DerneğiAfetlerde IletişimRömork
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Kızılay’dan Filistin’e acil ilaç ve ambulans yardımı
Türk Kızılay’dan Filistin’e acil ilaç ve ambulans yardımı
İnci kefalinin göç yolculuğu başladı
İnci kefalinin göç yolculuğu başladı
Çanakkaleli balıkçılar açılamadı, tezgahta çeşitlilik azaldı
Çanakkaleli balıkçılar açılamadı, tezgahta çeşitlilik azaldı
Eskişehir’de sağlıkçıları sevindiren vaka düşüşü
Eskişehir’de sağlıkçıları sevindiren vaka düşüşü
İçişleri: 348 organize suç örgütü çökertilmiştir
İçişleri: 348 organize suç örgütü çökertilmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya çağrı
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz 
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz 
Datça açıklarında deprem
Datça açıklarında deprem
Diliyle parmaklarını ıslatarak poşetleri açan pazarcıya ceza
Diliyle parmaklarını ıslatarak poşetleri açan pazarcıya ceza

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma