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AFAD Gönüllülük Sistemine 110 bin 41 kişi başvurdu

AFAD Gönüllülük Dairesi Saha Koordinatörü Varlı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede görev yapmak için AFAD Gönüllülük Sistemine 110 bin 41 kişinin başvurduğunu ve toplam gönüllü sayısının 719 bin kişiye ulaştığını bildirdi.

07 Şubat 2023 Salı 12:21
AFAD Gönüllülük Sistemine 110 bin 41 kişi başvurdu

ANKARA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gönüllülük Dairesi Saha Koordinatörü İdris Varlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD Gönüllülük Sistemi'nin 2019 yılında AFAD Gönüllülük Dairesi Başkanlığı olarak kurulduğunu, şu an farkındalık ve gönüllülük dairesi olarak devam ettiğini söyledi.

15 yaşını dolduran her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının e-Devlet üzerinden AFAD Gönüllülük Sistemi'ne başvuru yapabildiğini ve ardından sistemin başvuruyu kısa sürede onaylayıp kişiye onay kodu gönderdiğini anlatan Varlı, şunları kaydetti:

"Sistemde bulunan 6 online eğitimimizi tamamlayan kişilere sertifika verip, 'temel AFAD gönüllüsü' diyoruz. Daha sonra temel AFAD gönüllü sistemindeki online eğitimleri bitiren arkadaşlarımız, bulundukları illerdeki il müdürlükleri tarafından saha eğitimlerine davet edilip bu eğitimleri alırlar. Saha eğitimlerinde, psiko-teknik, hafif arama-kurtarma, ilk yardım gibi eğitimleri görürler. Daha sonra kendileri 'destek AFAD gönüllüsü' olur ve bizden kimlik kartı kazanırlar. Kimlik kartı alan arkadaşları bu tarz afetlerde sahaya davet ederiz, bize yardımcı unsur olsunlar diye. Ancak AFAD gönüllülerimiz bir enkazda arama-kurtarmacı değildirler. Sadece arama kurtarma yapan personelimize destek ekipleri olarak sahada bulunurlar. Örnek veriyorum, çadır kurmak, herhangi bir yeme-içme yardımında bulunmak. Son zamanlarda, yalnızca kayıp aramalarında, bulundukları bölgeyi iyi bilmelerinden dolayı onları değerlendiriyoruz."

"Temel AFAD gönüllüsü olan herkesi sahaya götürüyoruz"

Normal afetlerde yalnızca "destek AFAD gönüllülerini" sahaya çağırdıklarını, 4. derecedeki büyük afetlerde "temel AFAD gönüllülerini" de sahaya davet ettiklerini aktaran Varlı, şu açıklamalarda bulundu:

"Normal şartlarda online eğitimimiz bir günde biter, yani bir kişi, sistem üzerinden bir günde bu eğitimleri tamamlayabilir. Saha eğitimlerimiz de normalde bir hafta veya 10 gün sürüyor, bazı illerin ve kişilerin durumuna göre bunlar biraz daha kısalıp biraz daha uzayabiliyor. Ancak şu anda yaşadığımız 4. dereceden afetlerde olduğu gibi AFAD Gönüllülük Sistemine başvuran kişileri online eğitime almaksızın 'temel AFAD gönüllüsü' kabul ediyoruz ve destek olmaları için afet bölgelerine gönderiyoruz."

Arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak isteyen ve temel AFAD gönüllüsü olan herkesi sahaya götürdüklerini söyleyen Varlı, "Sadece dün ve bugün itibarıyla sisteme başvuru yapanların sayısı 110 bin 41 kişi. Toplamdaki sayımız ise 719 bin kişiye ulaştı. Sahada görev yapan gönüllü sayımız ise 8 binin üstünde." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 07.02.2023 12:34
Anahtar Kelimeler:
AFAD Gönüllülük Sistemi
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