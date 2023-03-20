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Adıyaman'da selde kaybolan iki kişiye ait bazı eşyalar bulundu

Adıyaman'ın Tut ilçesinde etkili sağanak sonrası oluşan selde kaybolan Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zümra'yı arama kurtarma çalışmaları sırasında şahısların bazı eşyalarına ulaşıldığı bildirildi.

20 Mart 2023 Pazartesi 11:14
Adıyaman'da selde kaybolan iki kişiye ait bazı eşyalar bulundu
Adıyaman

İlçe merkezinden geçen derenin sağanak sonrası taşması sonucu konteynerleri sele kapılarak kaybolan Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'ya ulaşılması için Ömerova Deresi'nde çalışmalara devam ediliyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 10. Komando Tugayı, polis dalgıçları, sahil güvenlik, jandarma arama kurtarma, jandarma özel asayiş, jandarma sualtı arama kurtarma, AFAD, UMKE, Orman İşletme, DSİ ve itfaiye personelinin bulunduğu çok sayıda ekip, anne ve kızını bulmak için yoğun çalışma yürütüyor.

Elazığ, Konya, Adıyaman ve Adana emniyet müdürlüklerinde görevli dalgıçların da destek verdiği arama çalışmalarında, iş makineleriyle de derenin geçtiği alanlarda balçık ve çamurlar temizleniyor.

Bölgede koordinatör olarak görev yapan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da depremin yaralarını sarmayla meşgulken, bir süre önce Tut ilçesinde selin meydana geldiğini hatırlattı.

Kayıp 2 vatandaşı arama çalışmalarına devam ettiklerini belirten Özkan, şöyle konuştu:

"İlk gün arkadaşlarımızın gayretiyle, maalesef 2 vatandaşımıza vefat etmiş şekilde ulaştık. Sonrasında cenaze törenlerine katılarak hakka teslim ettik. Geri kalan 2 vatandaşımızı arama çalışmamız devam ediyor. Çalışmalarımızı, arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmeler neticesinde alanı 4 sektöre ve bu sektörü de kendi içinde farklı sektörlere bölerek tüm teknik ve fiziki imkanları da kullanarak devam ettiriyoruz. Şu ana kadar, suya sürüklenen konteyner içerisindeki vatandaşlarımıza ait eşyalara ulaştık. Onlara ait hatıralara ulaştık ama maalesef halihazırda 2 vatandaşımıza ulaşamadık. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey'in talimatları doğrultusunda çalışmalarımız, gece gündüz demeden aralıksız bir şekilde devam ediyor."

Binden fazla ekip sahada

Özkan, ilçede sel sonrası 16 evi tahliye ettiklerini ve bu vatandaşların bir kısmının kendi istekleriyle yakınlarının yanında kaldığını ve bir kısmının da yurtlara yerleştirildiğini ifade etti.

Arama çalışmalarının yanı sıra diğer dere yataklarında da ıslah çalışması yürüttüklerini aktaran Özkan, "Ben de, binin üzerindeki arama kurtarma personeli, iş makineleri personeli ve sahada bize destek olan gönüllüler ve dualarıyla bizi misafir eden Tut ilçemizdeki hemşehrilerimize şükranlarımı sunmak istiyorum. İnşallah çalışmalarımız kısa sürede neticelenir. Kayıplarımızı yakınlarına teslim ederiz. Onların gönülleri serinler ve biz de çalışmalarımızı tamamlamış oluruz." diye konuştu.

Ekiplerin, yüreğini ortaya koyarak çalıştığını dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız, sonuna ve sonuca ulaşana kadar devam edecek. Yaklaşık 25 kilometreye kadar uzanan bir alanda arama çalışması yapıyoruz. Bu alanın içerisinde bazı noktalarda iş makineleriyle çalışmalar yapılıyor, bazı noktalarda sualtı arama kurtarma ekiplerimiz çalışma yapıyor. Bazı noktalarda yüzey sondalama çalışmalarında arama kurtarma ekiplerimiz görev yapıyor. Bunların yanı sıra da sürekli yüzey üzerinde de dronlar ile havadan ve karadan tarama yapan ekiplerimiz çalışıyor. Bunların yanı sıra kullandığımız boşluk cihazlarımız, ısı radarlarımız ve buna benzer teknik cihazlar kullanan arkadaşlarımız, arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanSelKaybolan
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