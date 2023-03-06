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Adıyaman'da enkaz kaldırma ve binaların yıkım işlemleri sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği Adıyaman'da acil yıkım kararı verilen binalardaki çalışmalar devam ediyor.

06 Mart 2023 Pazartesi 11:38
Adıyaman'da enkaz kaldırma ve binaların yıkım işlemleri sürüyor
Adıyaman

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da, enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra ilgili birimlerin görevlilerince hasar tespit işlemleri gerçekleştiriliyor.

Ağır hasarlı olduğu belirlenen ve acil yıkım kararı verilen binalar, alınan güvenlik önlemlerinin ardından iş makineleriyle yıkılıyor.

Bu kapsamda Sümerevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 8 katlı binada yapılan yıkım çalışması, havadan görüntülendi.

Yıkım sırasında yolun bir kısmı trafiğe kapatılırken, polis ekipleri bina çevresinde güvenlik şeridi oluşturdu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanEnkaz KaldırmaYıkım Işlemleri
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