Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.393,69
ALTIN
1.114,35
DOLAR
18,77
STERLİN
22,59
EURO
19,95
Munzur Üniversitesi Akademik Personel alacak
Munzur Üniversitesi Akademik Personel...
TBMM Başkanlığı 47 yasama uzman yardımcısı alacak
TBMM Başkanlığı 47 yasama...
Sarıyer Belediyesi İstinye'deki tesisi kiraya verecek
Sarıyer Belediyesi İstinye'deki tesisi...
67 konut ve 51 iş yeri satışa çıkıyor
67 konut ve 51...
350 Vergi Müfettiş Yardımcısı alınacak
350 Vergi Müfettiş Yardımcısı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Adana’nın kurtuluş gününde jandarma komandolardan gösteri

05 Ocak 2023 Perşembe 14:41
Adana’nın kurtuluş gününde jandarma komandolardan gösteri

ADANA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü kutlamalarında jandarma komandoların gösterisi, yoğun ilgi gördü.

Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü 5 Ocak kutlamaları kapsamında ilk olarak, Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Ardından Uğur Mumcu Meydanı’nda devam eden törene Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, askeri erkan, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Vali Elban’ın tören alanındakileri selamlamasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Adana konulu şiir yarışmasında dereceye girenlere ödül dağıtıldı. Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı bisiklet sporcuları, Pozantı’dan getirdikleri bayrağı Vali Elban’a teslim etti.

Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı jandarma komandoların havadan helikopterle, karadan ise silahlarla yaptığı gösteri, coşkuyla izlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaKurtuluş GünüJandarma KomandolarıGösteri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 60 metreye ulaştı
Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 60 metreye ulaştı
Komisyon, Amasra'daki maden kazası raporunu 25 Ocak'a kadar TBMM'ye iletecek
Komisyon, Amasra'daki maden kazası raporunu 25 Ocak'a kadar TBMM'ye iletecek
Dershane önündeki bombalı saldırıda ölenler anıldı
Dershane önündeki bombalı saldırıda ölenler anıldı
Erzincan'da mobilya deposunda yangın
Erzincan'da mobilya deposunda yangın
Büyük Manavgat yangınında 14 yaşındaki sanığa 7 yıl hapis
Büyük Manavgat yangınında 14 yaşındaki sanığa 7 yıl hapis
Bodrum açıklarında 32 kaçak göçmen yakalandı, 16 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum açıklarında 32 kaçak göçmen yakalandı, 16 kaçak göçmen kurtarıldı
Fırtına Deresi, kirlilikten kurtuluyor
Fırtına Deresi, kirlilikten kurtuluyor
Bolu Dağı Tüneli'nden 2022'de 12 milyon araç geçti
Bolu Dağı Tüneli'nden 2022'de 12 milyon araç geçti
İşte yeni yılın ilk bebekleri
İşte yeni yılın ilk bebekleri

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi