Adana’nın kurtuluş gününde jandarma komandolardan gösteri

ADANA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü kutlamalarında jandarma komandoların gösterisi, yoğun ilgi gördü.



Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü 5 Ocak kutlamaları kapsamında ilk olarak, Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Ardından Uğur Mumcu Meydanı’nda devam eden törene Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, askeri erkan, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Vali Elban’ın tören alanındakileri selamlamasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Adana konulu şiir yarışmasında dereceye girenlere ödül dağıtıldı. Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı bisiklet sporcuları, Pozantı’dan getirdikleri bayrağı Vali Elban’a teslim etti.



Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı jandarma komandoların havadan helikopterle, karadan ise silahlarla yaptığı gösteri, coşkuyla izlendi.