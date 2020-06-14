Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Adana’da terör örgütü PKK'ya operasyon
Adana’da terör örgütü PKK'ya operasyon
Otelin 3'üncü katından düşen bir kişi ağır yaralandı
Otelin 3'üncü katından düşen bir...
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: 1-2
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa:...
Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor: 1-2
Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor:...
Normalleşme ‘sosyalleşme’ye dönüştü
Normalleşme ‘sosyalleşme’ye dönüştü
İş fırsatları için hemen tıkla!

Adana’da terör örgütü PKK'ya operasyon

ADANA’da terör örgütü PKK’ya yönelik şafak operasyonunda, geçmiş yıllardaki korsan gösterilerde polise el yapımı patlayıcı, havai fişek ve molotof kokteyli ile saldırdığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

14 Haziran 2020 Pazar 09:18
0 Okunma
Adana’da terör örgütü PKK'ya operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Terörler Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda terör örgütü PKK adına düzenlenen korsan gösterilere katılıp, polise el yapımı patlayıcı, havai fişek ve molotof kokteyli ile saldırdığı öne sürülen 10 kişiyi, teknik inceleme sonucu tespit etti. 6 Haziran Cumartesi günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7’si tutuklandı, 3’ü ev hapsi cezası aldı.

Polis, ele geçirilen el yapımı patlayıcılar üzerinde yaptığı incelemede, parmak izine rastlanan 10 kişiyi daha yakalamak için bugün şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda evlere tek tek giren ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaTerörOperasyonPKKTEM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Can kaybı 4 bin 792'ye yükseldi
Can kaybı 4 bin 792'ye yükseldi
EGM'den 'çarşı ve mahalle bekçileri' açıklaması
EGM'den 'çarşı ve mahalle bekçileri' açıklaması
'Belediyelerin siyasi parti aidiyetine bakılmaksızın inceleme yapılmakta'
'Belediyelerin siyasi parti aidiyetine bakılmaksızın inceleme yapılmakta'
81 il valiliğine, 'nikah merasimi' genelgesi
81 il valiliğine, 'nikah merasimi' genelgesi
Bakan Kurum: Haliç’teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor
Bakan Kurum: Haliç’teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor
Bakan Soylu: Siirt'te, 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu: Siirt'te, 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Selçuk: Fesih kısıtını bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz
Bakan Selçuk: Fesih kısıtını bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz
FETÖ şüphelisi dolapta yakalandı
FETÖ şüphelisi dolapta yakalandı
MSB: 7 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
MSB: 7 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı