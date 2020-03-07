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Adana'yı bekleyen tehlike

JEOFİZİK Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı İbrahim Aybirdi, kentte yer altı su seviyesinin yüksek olmasından dolayı çok sayıda binanın bodrum katlarını su bastığını, bu nedenle de binaların taşıma sistemlerinin zarar gördüğünü söyledi.

07 Mart 2020 Cumartesi 10:47
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Adana'yı bekleyen tehlike

Kentte Çatalan İçme Suyu Projesi'nin devreye girmesi ile diğer içme suyu kuyularının kapatıldığını bunun da yer altı su seviyesinde artış yaşanmasına neden olduğunu anlatan Jeofizik Mühendisleri Adana Şube Başkanı İbrahim Aybirdi, su havzalarının yükselişe geçtiğini ifade etti. Adana’nın, Seyhan ve Ceyhan Nehri gibi alüvyon kökenli, tarıma elverişli Çukurova toprakları üzerine kurulduğunu ve içme suyu açısından problemi olmadığını ifade eden Aybirdi, “İçme suyu projesinin devreye girmesi, kuyuları pasifleştirdi. Bu da beraberinde birçok risk getirdi. Yer altı su seviyesinin yüksek olması nedeniyle kentte inşa edilmiş çok sayıda binanın zeminlerinde su çıkışları gözlenmektedir. Yer altı su seviyesinin yüksek olduğu alüvyon kökenli birimler, serbest akifer türlerine sahip. Bu türlerin en büyük beslenme kaynakları yağışlar. Son yıllarda yağışların etkisinin de artmasıyla birlikte su taşmaları kent hayatını etkileyen önemli bir probleme dönüştü” dedi.

Yer atı su seviyesinin 7-10 metre arasındayken Çatalan Suyu'nun devreye girmesiyle 2-8 metre arasında yükseldiğini belirten Aybirdi, sel baskınlarının yanı sıra bodrum katlı binaların taşıma sistemlerinin zarar gördüğünü kaydetti.

'KUYULAR AÇILMALI, YER ALTI HARİTALARI ÇIKARILMALI'

Yer altı su seviyesinin riskli boyutlara yükselmesinin dikkate alınması gerektiğinin altını çizen İbrahim Aybirdi, şunları söyledi:

“Adana’da kuyuları tekrar aktifleştirmeliyiz. Çatalan Barajı ikinci aşamada kalmalı ve eksik kalan yerlerde devreye girmelidir. Jeofizik çalışmalar yapılarak yer altı haritaları çıkarılmalıdır. Yerleşim yerleri buna göre belirlenmelidir. Su basan bodrumlu yapılara gelince insanlarımız binalarında kendi başlarına kuyu açmamalılardır.” 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaJeofizikMühendisSuYeraltı Suyuİbrahim Aybirdi
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