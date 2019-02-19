Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101208
ALTIN
227.247
DOLAR
5.3150
STERLİN
6.8637
EURO
6.0099
Eski Bakan yaşamını yitirdi
Son Dakika
Eski Bakan yaşamını yitirdi
Bahçelievler'de patlama
Son Dakika
Bahçelievler'de patlama
Antalyaspor-M.Başakşehir: 0-1
Antalyaspor-M.Başakşehir: 0-1
80’ler 90'lar biraz da Noksanlar!
80’ler 90'lar biraz da Noksanlar!
Beyaz gelincik, Hakkari'de de görüntülendi
Beyaz gelincik, Hakkari'de de görüntülendi

Adana merkezli birçok ilde bahis operasyonu

Adana merkezli birçok ilde bahis operasyonu düzenlendi.

Adana merkezli birçok ilde bahis operasyonu

Adana merkezli birçok ilde bahis operasyonu düzenlendi.

19 Şubat 2019 Salı 09:57
14 Okunma
Adana merkezli birçok ilde bahis operasyonu

ADANA (DHA) 

Adana merkezli 12 ilde yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 146 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilere yönelik Adana merkezli İzmir, Çanakkale, İstanbul, Konya, Aydın, Mersin, Şırnak, Konya, Antalya, Adıyaman ve Gaziantep'te haklarında yakalama kararı çıkarılan 146 şüphelinin evine şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda direnişin yaşanabileceği bazı evlere demir kapılar, koç başlarıyla kırılarak girildi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı, şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayarlar ve tabletlere incelenmek üzere el konuldu.

Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde yakalanan şüphelilerin de kente getireleceği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BahisOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyük FETÖ operasyonu
Büyük FETÖ operasyonu
Deniz ulaşımına sis engeli
Deniz ulaşımına sis engeli
Eski Bakan yaşamını yitirdi
Eski Bakan yaşamını yitirdi
Altınözü'nde 82 kaçak göçmen yakalandı
Altınözü'nde 82 kaçak göçmen yakalandı
Balıkçı teknesinde 46 kaçak göçmen yakalandı
Balıkçı teknesinde 46 kaçak göçmen yakalandı
Kuzenlerini öldüren damat tutuklandı, ölü sayısı 3’e çıktı
Kuzenlerini öldüren damat tutuklandı, ölü sayısı 3’e çıktı
Milas'ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 2 işçi enkaz altında
Milas'ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 2 işçi enkaz altında
Kayseri'de FETÖ operasyonu
Kayseri'de FETÖ operasyonu
İçişleri Bakanlığı: 735 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı: 735 kişi gözaltına alındı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ