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Adana'dan Hatay Samandağ'a askeri helikopterle jeneratör sevkiyatı yapılıyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da kullanılması amacıyla Samandağ ilçesine askeri helikopterlerle jeneratörler sevk ediliyor.

09 Şubat 2023 Perşembe 15:37
Adana'dan Hatay Samandağ'a askeri helikopterle jeneratör sevkiyatı yapılıyor

ADANA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Adana Bölgesi Ayni Bağış Koordinatörü Volkan Büyüktaş, Adana Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından Adana'nın "koordinatör il" olarak belirlendiğini söyledi.

Hem İncirlik Hava Üssü hem de Adana Havalimanı'ndan, tırların ulaşamadığı, kara yolunun tıkandığı bölgelere ayni bağış depo yönetimi grubu olarak uçak ve helikopterlerle temel ihtiyaç malzemesi, jeneratör ve ısıtıcıları naklettiklerini belirten Büyüktaş, şöyle konuştu:

"Afet Acil Durum Sosyal Yardım (ASYA) ekiplerimizle tüm operasyonu yürütmeye çalışıyoruz. Bugün itibarıyla 4 askeri helikopterin desteğiyle yaklaşık 400 jeneratörün Hatay Samandağ'a ulaştırılması planlanıyor. Bunu 1000'e taşımayı planlıyoruz. Bu 1000 jeneratörü ilk etapta afet bölgesine, hava yoluyla çok hızlı bir şekilde ulaştırmayı planlıyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaAskeri HelikopterJeneratör
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