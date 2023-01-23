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Adana'da polisin ikna çalışmalarıyla geçen yıl 5 PKK'lı terörist teslim oldu

Adana'da polis ekiplerinin geçen yıl yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu 5 PKK'lı terörist teslim oldu.

23 Ocak 2023 Pazartesi 10:29
Adana'da polisin ikna çalışmalarıyla geçen yıl 5 PKK'lı terörist teslim oldu

ADANA - İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesince, 2022'de terör örgütlerinin kentteki faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen 130 operasyonda 1569 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 34'ü PKK, 41'i DEAŞ, 39'u FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklandı, aralarında adli kontrol şartı getirilenler olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

TEM ekiplerince, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında da geçen sene 643 aile ile görüşme yapıldı. Bunun sonucunda terör örgütü PKK mensubu 5 kişinin, ikna edilerek teslim olması sağlandı.

Öte yandan, TEM ekipleri terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri ve propaganda faaliyetlerine karşı da konferans ve seminerlerle 42 bin 644 öğrenciyi bilgilendirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaTerörist
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