Adana'da PKK/YPG operasyonu

ADANA (DHA)

Adana'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik eş zamanlı baskınlarda Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen 4 kişi tespit edildi. Ekipler, 20 Temmuz'da Suriye uyruklu 4 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye'ye 5-6 yıl önce geldikleri, tarla ve inşaatlarda işçi olarak çalıştıkları belirlenen 4 kişi emniyete götürüldü. İncelemede şüphelilerden ikisinin örgütte faaliyet gösterdiği döneme ait fotoğraflarının olduğu tespit edildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden üçü tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.