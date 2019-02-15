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Adana'da müze inşaatındaki iskele çökmesiyle ilgili soruşturma

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Yeni Arkeoloji Müzesi'nde ikinci etap inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1 işçinin yaşamını yitirdiği, 4 işçinin de yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Demirtaş, iskelenin, aşırı yağışların duvara yaptığı etki sonucu çöktüğünün değerlendirildiğini söyledi.

Adana'da müze inşaatındaki iskele çökmesiyle ilgili soruşturma

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Yeni Arkeoloji Müzesi'nde ikinci etap inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1 işçinin yaşamını yitirdiği, 4 işçinin de yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Demirtaş, iskelenin, aşırı yağışların duvara yaptığı etki sonucu çöktüğünün değerlendirildiğini söyledi.

15 Şubat 2019 Cuma 14:09
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Adana'da müze inşaatındaki iskele çökmesiyle ilgili soruşturma

ADANA - Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'ndeki Adana Yeni Arkeoloji Müzesi'nde, dün ikinci etap inşaatında, işçilerin de bulunduğu iskele çöktü. Büyük gürültüyle yıkılan iskelenin altında kalan 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve CANKUR ile AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, CANKUR görevlilerince çöken iskelenin altından çıkarılırken, AFAD ekibi de eğitimli köpekle enkaz altında başka işçi olup, olmadığı yönünde arama yaptı. Sağlık görevlilerinin ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdığı işçilerden Halil Bilen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akraba olan işçiler Mikail Bilen, Selman Bilen ve Abulrakip Bilen ile Yıldız Yüzer ise tedaviye alındı.

VALİDEN YARALILARA ZİYARET 

Yaralı işçilere 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, hastane yetkililerinden sağlık durumları hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Çöken duvarın enkazı altında kalarak, yaşamını yitiren Halil Bilen'in ailesi ve yakınlarına da başsağlığı dileyen Demirtaş, iskele çökmesinin, aşırı yağışların duvara yaptığı etkiden kaynaklandığının değerlendirildiğini söyledi. Vali Demirtaş, olayla ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldığını da açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaMüze Inşaatı
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