Adana'da depremde yıkılan binaların zemininde "jeoteknik deney" yapılacak

Adana

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Adana'da 11 binanın yıkıldığı bölgede uzman bilirkişi heyeti tarafından zemin etüt testi kapsamında "jeoteknik deney" yapılarak deprem performans analizi çıkarılacak.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 11 ili etkileyen 7,7, ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde kentteki Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanları yıkıldı.

Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı yıkımların ardından başlatılan çalışmalarda, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca jeoloji ve inşaat mühendisleri ile mimarlardan teknik ve akademik bilirkişi heyeti oluşturuldu.

Heyet, kentte yıkılan 11 binanın zemininde "jeoteknik deney" ile binaların deprem performans analizini çıkaracak.

Bu yöntemle sondaj makinası aracılığıyla belirli bir derinlikten zemine "depreme benzer" ses dalgası gönderilip yıkılan binaların zemininin deprem anında nasıl bir tepki ürettiği ve zemin sıkılığı ölçümlenecek.

Elde edilen bulgu ve veriler, incelenmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından sertifikalı zemin ve kaya laboratuvarına gönderilerek sayısal referans değerlerine uygun olup olmadığı tespit edilecek.

Tüm bu işlemler kentte yıkılan 11 binanın zemin etüt raporunun güvenirliliğini artırmak amacıyla yapılacak.

İşlemlerin ardından çalışmalarda elde edilen bilgiler rapor hazırlanması için bilirkişiye gönderilecek.

Soruşturma kapsamında 13 kişi tutuklanmıştı

Öte yandan, Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosu, kentte yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturmasını titizlikle yürütüyor.

Enkaz alanlarından taşınan molozların arasından değerli ve kişisel eşyaların ayrılmasına yönelik işlemler de cumhuriyet savcısı nezaretinde sürüyor.

Adana'da yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13 Şubat'ta 1, 14 Şubat'ta 5, 16 Şubat'ta 6, 17 Şubat'ta 1 olmak üzere 13 şüpheli tutuklanmıştı.