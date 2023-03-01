Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.277,26
ALTIN
1.115,07
DOLAR
18,89
STERLİN
22,75
EURO
20,15
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi...
Çağ Üniversitesi Öğretim elemanları alacak
Çağ Üniversitesi Öğretim elemanları...
ODTÜ 156 Sözleşmeli Personel Alacak
ODTÜ 156 Sözleşmeli Personel...
Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel...
İstanbul genelindeki 131 adet reklam panosu kiraya verilecek
İstanbul genelindeki 131 adet...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Adana'da depremde yıkılan binaların zemininde "jeoteknik deney" yapılacak

Sondaj makinasıyla belirli bir derinlikten zemine "depreme benzer" ses dalgası gönderilecek deneyle yıkılan binaların zemininin deprem anında nasıl bir tepki ürettiği ve zemin sıkılığı ölçümlenecek.

01 Mart 2023 Çarşamba 14:33
Adana'da depremde yıkılan binaların zemininde "jeoteknik deney" yapılacak

Adana

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Adana'da 11 binanın yıkıldığı bölgede uzman bilirkişi heyeti tarafından zemin etüt testi kapsamında "jeoteknik deney" yapılarak deprem performans analizi çıkarılacak.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 11 ili etkileyen 7,7, ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde kentteki Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanları yıkıldı.

Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı yıkımların ardından başlatılan çalışmalarda, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca jeoloji ve inşaat mühendisleri ile mimarlardan teknik ve akademik bilirkişi heyeti oluşturuldu.

Heyet, kentte yıkılan 11 binanın zemininde "jeoteknik deney" ile binaların deprem performans analizini çıkaracak.

Bu yöntemle sondaj makinası aracılığıyla belirli bir derinlikten zemine "depreme benzer" ses dalgası gönderilip yıkılan binaların zemininin deprem anında nasıl bir tepki ürettiği ve zemin sıkılığı ölçümlenecek.

Elde edilen bulgu ve veriler, incelenmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından sertifikalı zemin ve kaya laboratuvarına gönderilerek sayısal referans değerlerine uygun olup olmadığı tespit edilecek.

Tüm bu işlemler kentte yıkılan 11 binanın zemin etüt raporunun güvenirliliğini artırmak amacıyla yapılacak.

İşlemlerin ardından çalışmalarda elde edilen bilgiler rapor hazırlanması için bilirkişiye gönderilecek.

Soruşturma kapsamında 13 kişi tutuklanmıştı

Öte yandan, Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosu, kentte yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturmasını titizlikle yürütüyor.

Enkaz alanlarından taşınan molozların arasından değerli ve kişisel eşyaların ayrılmasına yönelik işlemler de cumhuriyet savcısı nezaretinde sürüyor.

Adana'da yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13 Şubat'ta 1, 14 Şubat'ta 5, 16 Şubat'ta 6, 17 Şubat'ta 1 olmak üzere 13 şüpheli tutuklanmıştı.

AA

Son Güncelleme: 01.03.2023 14:40
Anahtar Kelimeler:
Jeoteknik DeneyAdanaDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Depremlerde yıkımın yaşandığı Malatya'da zemin problemi ve yapısal kusurlar gözlemlendi
Depremlerde yıkımın yaşandığı Malatya'da zemin problemi ve yapısal kusurlar gözlemlendi
İMO'dan riskli binalar için güçlendirme çağrısı
İMO'dan riskli binalar için güçlendirme çağrısı
Hava yolu şirketlerinin deprem bölgesinden ücretsiz tahliye uçuşları sona erdi
Hava yolu şirketlerinin deprem bölgesinden ücretsiz tahliye uçuşları sona erdi
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor
Türkiye'den Yunanistan'daki tren kazasında ölenler için taziye mesajı
Türkiye'den Yunanistan'daki tren kazasında ölenler için taziye mesajı
TÜBİTAK destekli araştırmacıların deprem bölgelerindeki saha çalışmaları sürüyor
TÜBİTAK destekli araştırmacıların deprem bölgelerindeki saha çalışmaları sürüyor
Kayalıklardaki yüzey yarıkları Pazarcık'taki depremin izlerini taşıyor
Kayalıklardaki yüzey yarıkları Pazarcık'taki depremin izlerini taşıyor
İslahiye'de geçici barınma merkezi inşası sürüyor
İslahiye'de geçici barınma merkezi inşası sürüyor
SASKİ ekipleri Elbistan'da banyo ve tuvalet sorununun çözümü için çalışma yaptı
SASKİ ekipleri Elbistan'da banyo ve tuvalet sorununun çözümü için çalışma yaptı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi