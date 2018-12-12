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Acil Durum Yönetim Merkezinden 'fırtına' uyarısı

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Acil Durum Yönetim Merkezinden 'fırtına' uyarısı

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 09:33
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Acil Durum Yönetim Merkezinden 'fırtına' uyarısı

ANKARA 

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına etkili olacak.

Saatteki hızı 50 ile 70 kilometre arasında olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yaklaşık 20 saat süreyle etkili olacağı ve günün son saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada fırtınanın oluşturabileceği soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler başta olmak üzere baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğu AkdenizFırtına Uyarısı
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