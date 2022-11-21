Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.524,81
ALTIN
1.044,84
DOLAR
18,62
STERLİN
22,01
EURO
19,08
50 Muhasebe Denetmen Yardımcısı alınacak
50 Muhasebe Denetmen Yardımcısı...
Bursa Büyükşehir Belediyesi 16 arsayı satışa çıkardı
Bursa Büyükşehir Belediyesi 16...
8 Uzman Yardımcısı alınacak
8 Uzman Yardımcısı alınacak
Bartın Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim üyesi...
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alıyor
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlandı

21 Kasım 2022 Pazartesi 17:51
Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, toprağa verildi. 

Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, dün Nişantaşı'nda bir AVM'nin 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Beşiktaşlı iş insanı Asil Bostancı'nın oğlu, Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu olan Batuhan Bostancı için Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı.

Cenazeye; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü eski Başkanları Faruk Süren ile Adnan Polat, siyaset, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri, Bostancı ve Albayrak ailelerinin yakınları ile Batuhan Bostancı'nın arkadaşları katıldı. Abdurrahim Albayrak ile Asil Bostancı, taziyeleri kabul etti. Batuhan Bostancı'nın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Abdurrahim AlbayrakBatuhan Bostancı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Yanık: Kadın cinayetlerinde yaklaşık yüzde 7 azalış var
Bakan Yanık: Kadın cinayetlerinde yaklaşık yüzde 7 azalış var
TSK'dan FIFA 2022 Dünya Kupası'na KBRN kalkanı
TSK'dan FIFA 2022 Dünya Kupası'na KBRN kalkanı
Bombalı saldırıda ölen Ecrin'in ismi okuluna verildi
Bombalı saldırıda ölen Ecrin'in ismi okuluna verildi
Bitkilerde 'su stresi'nin önlenmesinde 2 bakterinin etkililiği araştırılıyor
Bitkilerde 'su stresi'nin önlenmesinde 2 bakterinin etkililiği araştırılıyor
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19'a düştü; köprüler ortaya çıktı
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19'a düştü; köprüler ortaya çıktı
Cem Yılmaz’a Erşan Kuneri dizisi için dava açıldı
Cem Yılmaz’a Erşan Kuneri dizisi için dava açıldı
Amasra'da maden faciasının yaşandığı ocağa 4’üncü baraj
Amasra'da maden faciasının yaşandığı ocağa 4’üncü baraj
Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin teminatı olmayı sürdüreceğiz
Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin teminatı olmayı sürdüreceğiz
Yunan güvenlik güçlerinin darbettiği Faslı göçmen: Dövdüler, işkence ettiler
Yunan güvenlik güçlerinin darbettiği Faslı göçmen: Dövdüler, işkence ettiler

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول