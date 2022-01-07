Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,022.74
ALTIN
797.48
DOLAR
13.86
STERLİN
18.78
EURO
15.67
Batman Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak
Batman Üniversitesi sözleşmeli personel...
Muş Alparslan Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Muş Alparslan Üniversitesi sözleşmeli...
Kumluca Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Kumluca Belediyesi Zabıta Memuru...
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Personel alacak
Türkiye İnsan Hakları ve...
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
İstanbul Sağlık ve Teknoloji...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ABD'nin yeni büyükelçisi Türkiye'ye geldi

07 Ocak 2022 Cuma 15:01
5 Okunma
ABD'nin yeni büyükelçisi Türkiye'ye geldi

ABD - ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı eski Senatör Jeff Flake ve eşi San Francisco'dan Türkiye'ye geldi. 

Eşiyle birlikte Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla bugün saat 12.00'da San Francisco'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Flake, Dış Hatlar Terminali'nde kendisini görüntüleyen gazetecilere Türkçe 'Merhaba' diyerek Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Basın mensuplarının sorularını, "Hoş karşılıma için teşekkür ederim" diyerek yanıtsız bırakan Flake Ankara'ya gitmek için iç hatlar terminaline geçiş yaptı. Flake ve eşi THY'nin saat 14.00'da kalkacak uçağıyla Ankara'ya gidecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDYeni BüyükelçiTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri: Eren Kış-4 operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi
İçişleri: Eren Kış-4 operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi
Orman köylüsüne 354 milyon TL destek
Orman köylüsüne 354 milyon TL destek
2021 yılının trafik bilançosu belli oldu
2021 yılının trafik bilançosu belli oldu
Karabağ Savaşı gazileri TBMM'de
Karabağ Savaşı gazileri TBMM'de
Danışmanlardan ‘Kanada’ya göçmenlik’ uyarısı
Danışmanlardan ‘Kanada’ya göçmenlik’ uyarısı
Türkiye'nin en yüksek barajı su tutmaya başladı
Türkiye'nin en yüksek barajı su tutmaya başladı
Konya’da arıtılmış atık suyla tarım başarılı oldu
Konya’da arıtılmış atık suyla tarım başarılı oldu
Troya'nın ziyaretçilerini lavanta tarlaları karşılayacak
Troya'nın ziyaretçilerini lavanta tarlaları karşılayacak
Donan derede Eskimo usulü balık avı
Donan derede Eskimo usulü balık avı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma