ABD'de nehirde boğulan Umut, Çorum'da toprağa verildi

ÇORUM - Çorum'da yaşayan ve 3 sene önce üniversite öğrenimi için Amerika'ya giden Umut Felik, 28 Mayıs 2020 tarihinde 4 arkadaşı ile birlikte Webb Tract'in kuzeyindeki San Joanquin Nehri'ne gitti. Yüzmek için bottan suya atlayan Umut Felik, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen ABD polisi, nehirde arama başlattı. 3 gün süren arama çalışmasının ardından Umut Felik'in cansız bedenine ulaşıldı. Ailesi tarafından çocuklarının cenazesinin bir an önce Türkiye'ye getirilmesi için çağrıda bulunmasının ardından, Felik'in cenazesi dün sabah saatlerinde memleketi Çorum'un Kargı ilçesine getirildi.





YAKINLARI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU



Felik için, evlerinin önünde helallik alındı. Bu sırada Felik'in yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü. Umut'un halası Filiz Meydankaş, baba Ahmet Felik'in yanından bir an olsun ayrılmadı. Torununu son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamayan babaanne Behice Felik ise helallik boyunca dua etti.



Helallik alınmasının ardından Büyük Cami'de cenaze namazı kılındı. Yetkililerin koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğun kalabalıklar oluşmaması yönünde uyarıları üzerine camide, sosyal mesafeye uyularak saf tutuldu. Felik, Kargı Asri Mezarlığı'na defnedildi.