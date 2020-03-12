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99'uncu yıla özel koreografi

MERSİN’de 500 öğrenci, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık yaratmak için özel bir koreografi hazırladı.

12 Mart 2020 Perşembe 08:48
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99'uncu yıla özel koreografi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, kentin en köklü eğitim kurumu olan Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi, beden eğitimi öğretmenleri Osman Bayram, Tarkan Ulubaba ve müzik öğretmeni Eda Tekindağ, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinlikleri kapsamında farklı bir projeye imza attı. Yaklaşık 15 gün süren çalışma kapsamında 500 öğrenci ile ilginç bir koreografi gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında öğrenciler '99’uncu Yıl' yazısını bedenleri ile oluştururken bazı öğrenciler de Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı. Ortaya çıkan muhteşem koreografi ise havadan görüntülendi.

Müzik Öğretmeni Eda Tekindağ, "Bu projeyi hayata geçirmemizdeki en büyük neden Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi öğrencilerinin farkındalık sahibi olmasıydı. İstiklal Marşımızın kabulü için öncelikle milli birlik ve beraberliğimizin en güzel simgesi olan bu güzel duyguyu da öğrencilerimizle yaşatmak istedik" dedi.

'2 HAFTA ÇALIŞTIK'

Beden Eğitimi Öğretmeni Tarkan Ulubaba ise projeyi 500 öğrenci ile hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Bu çalışmayı öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımızla birlikte 2 haftada yaptık. Bizde bayrağımıza ve İstiklal Marşı'na saygı çerçevesinde öğrencilerimizle çalışmalarımızı zevkle ve keyifle yaptık" diye konuştu.

Beden Eğitimi Osman Bayram da, kentin en eski okullarından biri olduklarını kaydederek, "Kentimizin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi olarak İstiklal Marşımızın kabulünün 99’uncu yılında 99’uncu yıl yazısını yaklaşık 500 öğrencimizle hazırladık. Bu çalışmada emeği geçen öğrenci ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstiklal MarşıMehmet Akif Ersoy99uncu Yıl
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